Emma Lohoues enfin décidée? Cette carte d’invitation qui annonce son mariage avec …

Une carte d’invitation au mariage de l’influenceuse et actrice ivoirienne Emma Lohoues est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Emma Lohoues va t-elle enfin se marier? Après des années seule et évoquant sa difficulté de vivre en couple en raison d’une première expérience dont elle a gardé de mauvais souvenir, Emma Lohoues va bientôt se marier. C’est du moins ce qu’on retient de la carte d’invitation publiée sur les réseaux sociaux et portant son nom.

« Emma Lohoues et Richmond. 30 février 2023, 11h à la mairie de Ouagadougou heureux ménage« , peut on lire sur la carte d’invitation. On peut dire sans risque de se tromper que le mariage se fera avec un homme identifié comme Richmond.

Les internautes se demandent ce qui a pu lui faire changer d’avis. Qui est ce Richmond qui a pu faire chavirer le cœur d’Emma Lohoues, au point qu’elle accepte se “mettre la corde au cou” ? Pour l’heure, l’actrice ivoirienne n’a pas encore réagi à cette annonce de son mariage.

Un détail sème quand même le doute, c’est celui de cette date n’ayant jamais existé, indiquée sur la carte. Cela fait penser quelque part à une farce de la star ivoirienne, ou alors d’un internaute provocateur.