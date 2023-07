« Emma Lohoues a vendu le rêve », Pantcho sur l’affaire de loyer impayé

- Publicité-

L’affaire » Emma Lohoues et les loyers impayés » continuent de susciter des réactions dans le milieu des influenceurs et web humoristes africains. Dernier à s’exprimer sur le sujet, le comédien Pantcho Legataire.

Une opportunité pour certains d’attirer sur soi les lumières des projecteurs, ou tout simplement l’occasion de régler ses comptes? L’affaire « Emma Lohoues et les loyers impayés » fait en tout cas grands bruits dans le monde du people africain. Si la plupart prend partie pour l’influenceuse ivoirienne, d’autres n’hésitent pas à l’attaquer frontalement. Mais dans cette guerre, il y a le camp des neutres. Un camp auquel appartient le web humoriste Pantcho Legataire.

S’exprimant également sur cette affaire qui fait couler beaucoup de salive et épuiser les forfaits internet, le comédien a préféré conseiller les internautes et les accros à ces actualités peoples. « (…) Laissez la vie d’autrui, parlez de vous-mêmes vos vies, c’est important ; Emma Lohoues a fini de faire pour elle non ? Elle a vendu le rêve non ? Si tu veux, tu paies, si tu veux tu ne paies pas. Mais et toi ta vie ? Toi tu as vendu quel rêve ? Tu n’as pas encore vendu de rêve pour dire qu’on va dialoguer le rêve qu’on va payer avec toi…« , a-t-il pesté sur les réseaux sociaux.

L’humoriste invite par ailleurs les uns et les autres de se rapprocher plutôt de Dieu pour implorer sa clémence avant qu’il ne soit trop tard. Car, tout le monde sera jugé selon ses actes, estime Pantcho. « …Si on t’avait dit que ce petit temps que tu prends pour faire le live, si on t’avait dit de mettre tes genoux en bas pour dire Seigneur merci pour le souffle de vie que tu me donnes, tu allais dire que tu n’as pas le temps… », a-t-il conclu.

Pendant ce temps, Emma Lohoues a elle, préféré garder le silence face à ces tohus-bohus et les sorties répétées de son propriétaire, un certain Touré, qui aurait promis faire des révélations explosives sur l’artiste. Seul, l’avocat de l’influenceuse a donné de la voix sur cette affaire. Dans un live fait par Apoutchou National, Me Olivier a assuré que sa cliente est victime de chantage mais qu’elle va porter plainte contre Touré.

