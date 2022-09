Emma Dobre: « Les hommes ne me draguent pas »

Emma Dobre ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’elle trouve l’occasion de se confier sur sa vie privée. La productrice de Kerozen vient encore de le prouver lors de son passage sur une émission d’Actupeople en révélant qu’elle ne se fait pas souvent désirer par les hommes.

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Emma Dobre est un cœur à prendre. La fondatrice de EDP, le label qui produit l’artiste Kerozen est devenue célibataire depuis sa rupture avec son ex mari l’artiste Saga la légende suite à une dispute qui avait rapport à l’artiste Kerozen.

En effet, Saga la légende qui fait également partie du label Emma Dobre Prod avait clairement déploré le rapprochement entre son ex femme et l’artiste Kerozen. Une situation qui avait amené la productrice à mettre un terme à sa relation avec le sosie de Douk Saga. « Kerozen est, à la base, un ami. Il est là pour moi et je suis là pour lui. Personne ne peut me séparer de Kerozen. Avec Saga Junior, c’est la rupture ! Je ne le considère plus comme mon copain après ce qu’il a dit là », a révélé Emma Dobré lors de son passage à l’émission peopl’Emik sur La 3.

Plusieurs mois après cette rupture, la productrice continue de porter la casquette de célibataire. Elle vient d’ailleurs de le prouver lors de son passage sur le plateau d’Actupeople, où elle s’est confiée sur plusieurs pans de sa vie.

Interrogée à propos de l’homme qui partage sa vie aujourd’hui, Emma Dobre qui a passé 17 ans de vie conjugale avec le père de ses enfants, qui est également un acteur du showbiz, a clairement indiqué que les hommes n’osent plus la déranger.

« Les hommes ne m’approchent même pas. Les gens on peur de me draguer. La dernière fois que je me suis fait draguer je ne me rappelle pas. Ils ont peut être peur de taper poteau. Des amis viennent ils m’invitent, je sais qu’ils sont fans mais ils n’osent pas me parler. Donc on est là; on papote, souvent ils disparaissent un mois, et après ils réapparaissent« , a-t-elle indiqué.