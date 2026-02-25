Emma de la Star Academy brise le silence et assure que tout va bien avec son danseur

Emma, ancienne candidate de la Star Academy, a pris la parole sur sa chaîne YouTube le mardi 24 février 2026 pour démentir les rumeurs de tensions avec son partenaire de Danse avec les stars, Dorian Rollin, et expliquer pourquoi la rumba de la dernière émission lui a posé des difficultés.

Depuis quelques jours, des bruits de coulisses faisaient état d’un malaise entre la chanteuse et son danseur. Ces rumeurs ont pris de l’ampleur après le dernier prime, tenu vendredi dernier, au cours duquel le duo, pourtant considéré comme l’un des favoris, a vu sa performance baisser au classement et terminer à la 7e place.

Lors du direct, la jurée Fauve Hautot avait pointé un problème de connexion entre les deux partenaires en commentant : « Depuis le départ, je sens qu’il y a quand même un peu une gêne. Vous ne vous regardez pas vraiment. » Des images diffusées dans le magnéto des coulisses ont par ailleurs montré Emma exprimant son inconfort face à la proximité demandée par la chorégraphie : « Je trouve ça magnifique mais ça me met mal à l’aise. On est trop proches, je suis gênée ».

Dorian répond et Emma détaille son malaise technique et d’interprétation

Le lendemain du prime, Dorian Rollin a réagi publiquement et a défendu sa partenaire sur Instagram : « Ça a été une semaine particulièrement compliquée pour tous les deux. DALS est une émission de danse avec avant tout une aventure humaine qui nous enseigne beaucoup de choses sur nous-mêmes. Avec Emma, on va continuer de se découvrir et de grandir ensemble et ça, encore une fois, grâce à vous », a-t-il écrit.

Dans son vlog publié le mardi 24 février 2026, Emma est revenue longuement sur la prestation ratée et sur les raisons ayant alimenté les spéculations. Elle a reconnu ne pas prendre de plaisir avec la chorégraphie de la semaine : « Je ne prends pas plaisir avec cette danse mais c’est comme ça. Il y a des semaines avec et des semaines sans. Là on est sur une semaine un peu moins fun. Techniquement c’est assez difficile… Vraiment difficile. C’est chaud. Je galère à tous points de vue ».

La candidate a dit avoir appris, dès le week-end, qu’elle allait interpréter une rumba et s’être immédiatement sentie en difficulté : « Je ne suis pas tellement à l’aise. Techniquement, c’est difficile. Au niveau de l’interprétation, je n’arrive pas à trouver quelque chose qui me ressemble ou que je peux exprimer (…) Là ce qui est compliqué, c’est que je dois me mettre dans la peau d’un personnage qui n’est pas du tout moi« .

Emma a expliqué pourquoi la rumba posait problème pour elle : « Je n’arrive pas à trouver des similitudes entre la danse, l’interprétation que je dois exprimer et ce que je suis (…) Du coup, niveau interprétation, j’avoue que c’était assez compliqué parce que c’est une danse qui demande à être sensuelle, en proximité avec son partenaire« .