Emirats: Eudoxie Yao s’offre un billet d’avion de 10 millions en first class (photo)

La chanteuse et influenceuse ivoirienne Eudoxie Yao s’est offerte un billet d’avion première classe pour les Émirats arabes unis à près de 10 millions de CFA.

Malgré l’avènement du scandale Dubaï Porta Potty, Eudoxie Yao ne rate aucune occasion pour afficher ses voyages aux Émirats arabes unis. Le mercredi 4 janvier 2023, elle dit avoir voyagé en première classe.

« En First class by émirats près de 10 millions le billet d’avion. Je profite de la vie, elle est trop courte », a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Mais les internautes prennent ses informations avec réserve. « Il doit y avoir un chiffre de trop », fait remarquer un internaute.

« Non », répond Eudoxie Yao. Pour elle, en business class via émirats le prix du billet d’avion est de plus de 4 millions de FCFA et en First class ça va de 8 millions à 10 millions selon la période.

Un autre estime que la valise ne reste pas près du voyageur en first class. « On la range avant de s’assoir dans le coffre à bagages. En plus, tu as l’air pressé. On peut conclure que tu es juste allée faire la photo avant de rentre à ta vraie place », a précisé l’internaute.

Un commentaire auquel Eudoxie Yao n’a pas pu s’empêcher de répondre. Pour elle, l’internaute, n’a aucune idée de ce qu’il estime connaitre. « Y’a des gens qui ne connaissent rien ou bien c’est causerie il cherche? Quand tu es en First class émirat ta valise de 10 kilo reste avec toi oh », a-t-elle expliqué

D’après celle qui se fait appeler la go bobaraba, C’est en eco où Busness classe qu’il il y a un endroit en haut de l’avion pour ranger sa valise… Quand on ne connait rien, on la ferme », a-t-elle répliqué.