Émirats arabes unis: pluies diluviennes et importantes inondations, au moins 7 morts

Au moins sept personnes ont été tuées dans des inondations suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur plusieurs régions des Émirats arabes unis, ont annoncé vendredi les autorités de ce pays du Golfe.

Des pluies d’une intensité rare dans le pays. De fortes précipitations et des crues importantes ont touché plusieurs régions du nord des Émirats arabes unis, causant des inondations. Des milliers de personnes ont dû être évacuées, ont annoncé jeudi les autorités.

Les images sont impressionnantes. Couverte par les flots, une grande place s’est transformée en lac, dont surgissent encore quelques palmiers et une mosquée à moitié engloutie. Ailleurs, des véhicules apparaissent bloqués par les eaux, le niveau montant sur près d’un mètre de haut.

Des pluies importantes et soudaines ont touché plusieurs régions des Émirats arabes unis ces derniers jours, inondant les routes et bloquant certains habitants. Il s’agirait de l’un des épisodes de précipitations les plus importants des trente dernières années dans le pays pour un mois de juillet, selon le service des Urgences nationales de gestion des désastres et des crises.

4225 personnes évacuées

« Les équipes de police spécialisées ont travaillé en coordination avec les autorités en charge des Urgences nationales de gestion des désastres et des crises pour répondre à toute urgence liée aux pluies torrentielles et aux inondations touchant plusieurs régions du pays », a déclaré jeudi le brigadier en chef Ali Salem Al Tunaiji, lors d’un point presse. 870 personnes ont été sauvées par les secours dans les villes de Sharjah et de Fujairah, et 4225 autres ont été évacuées, d’après le dernier bilan donné jeudi soir par les autorités. Elles ont été temporairement relogées dans une vingtaine d’hôtels du pays.

Update on the continuing effort of the evacuation , rescue operations and assistance to those affected by the weather situation in a number of regions in the country. #uae_safe pic.twitter.com/CPgvzQ3f7g — وزارة الداخلية (@moiuae) July 28, 2022

Les autorités recommandent à la population d’être « prudente » et de ne pas se rendre dans les vallées connaissant de fortes pluies ou à proximité de torrents. Il est également déconseillé de quitter son domicile s’il n’est pas affecté par les eaux, surtout dans les régions de fortes pluies. 1638 personnes sont toujours mobilisées ce vendredi dans les opérations de sauvetage et d’assistance à la population affectée.