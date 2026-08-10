Émilie Tran Nguyen écartée de France 5, un proche évoque sa santé et sa famille comme priorité

La nouvelle saison télévisuelle sur France 5 se prépare avec des changements notables, en particulier au sein de l’émission C à vous. L’absence d’Émilie Tran Nguyen, journaliste emblématique, marque un tournant important pour le programme. Après son placement en garde à vue dans une affaire liée à l’usage de stupéfiants, la journaliste ne sera pas présente cette saison, ce qui met fin à ses rendez-vous réguliers sur la chaîne. Son entourage fait désormais de sa santé et de sa famille la priorité, laissant son avenir à la télévision en suspens.

À 41 ans, Émilie Tran Nguyen, qui a longtemps fait partie des visages phares du magazine quotidien, n’a pas communiqué de projet professionnel nouveau. Les informations disponibles indiquent que son absence n’est pas une décision de carrière prise dans la précipitation, mais découle d’un contexte personnel compliqué. Dans un entretien avec Le Parisien, une proche a révélé que la journaliste accorde désormais toute son attention à son bien-être et à ses proches, sans envisager pour le moment un retour imminent devant les caméras.

Cette situation intervient alors que l’émission C à vous se prépare à évoluer avec une nouvelle équipe. Pour pallier le départ d’Émilie Tran Nguyen, la production mise sur l’arrivée d’un nouveau visage : Camille Vigogne Le Coat. Journaliste déjà connue pour sa participation à l’émission C politique, elle rejoint ainsi l’équipe d’Anne-Élisabeth Lemoine à l’aube de la nouvelle saison. Cette dernière conserve par ailleurs la présentation de l’émission, ayant décliné une offre pour prendre les commandes de Télématin.

Nouvelle composition et organisation pour l’émission C à vous sur France 5

Le visage d’Anne-Élisabeth Lemoine reste central dans la nouvelle configuration de C à vous. Présentatrice historique et figure incontournable du programme, elle continue d’assurer la présentation en semaine. Le casting des chroniqueurs devrait également rester stable, avec notamment Patrick Cohen et Pierre Lescure, même si ce dernier devrait intervenir principalement en seconde partie d’émission. Les journalistes Lorrain Sénéchal et Louis Amar sont également attendus autour de la table, garantissant ainsi une continuité éditoriale.

Ces ajustements s’inscrivent dans une volonté de maintenir la dynamique et l’attractivité de l’émission malgré l’absence d’Émilie Tran Nguyen. La saison à venir s’annonce donc placée sous le signe d’un renouvellement mesuré, mêlant expériences confirmées et nouvelles personnalités. Camille Vigogne Le Coat apportera ainsi un regard différent à la table, enrichissant la diversité des contributions journalistiques du programme.

Au-delà de l’impact sur C à vous, l’absence prolongée d’Émilie Tran Nguyen soulève des questions sur son avenir professionnel. Pour l’heure, aucun projet n’a été officialisé par la journaliste ni sa direction. Les raisons entourant son éloignement restent liées à sa situation personnelle, notamment les suites judiciaires et l’état de sa santé.

Le dispositif éditorial de France 5 s’adapte donc face à ces évolutions, confirmant par ailleurs la volonté de conserver une offre de qualité pour le public fidèle à l’émission.