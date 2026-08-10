Élodie Gossuin critiquée pour son attitude dans Fort Boyard qui ne passe pas

Pour sa quatorzième participation au célèbre jeu télévisé Fort Boyard, diffusé le samedi 9 août, Élodie Gossuin a une nouvelle fois fait parler d’elle. L’ancienne Miss France et Miss Europe 2001, aujourd’hui animatrice et personnalité médiatique reconnue, a fait un choix stratégique lors d’une étape clé de l’épreuve, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Cette décision a en effet impliqué le sacrifice d’une candidate anonyme, invitée spéciale représentant les téléspectateurs, au profit de l’équipe d’Élodie Gossuin. Cette séquence a provoqué un débat sur la dynamique entre candidats habitués et invités du public, ainsi que sur la notion de fair-play dans le jeu.

Chaque saison de Fort Boyard apporte son lot de nouveautés. Pour l’édition 2024, Cyril Féraud a pris les rênes de l’animation, succédant à Olivier Minne, dans ce rôle emblématique. Parmi les changements notables, la présence régulière d’un(e) candidat(e) anonyme, choisi(e) parmi les téléspectateurs, qui rejoint les équipes afin de vivre l’aventure au sein du fort. Ce dispositif inédit vise à offrir à un membre du public la chance exceptionnelle de participer à ce jeu d’adresse et de réflexion. Ce soir-là, Coline, une de ces candidates anonymes, faisait partie des joueurs aux côtés d’Élodie Gossuin et de ses coéquipiers.

Au cours de l’émission, l’équipe d’Élodie Gossuin a réussi plusieurs épreuves, collectant plusieurs clés nécessaires pour accéder à la salle du trésor. « LeBouseuh » et Coline ont remporté l’épreuve du tir à la corde, ce qui a permis à leur équipe d’obtenir une clé. Un autre membre de l’équipe, Jean-Baptiste Marteau, a quant à lui gagné une clé supplémentaire dans la salle d’armes. Coline s’est également illustrée lors d’un duel face à Lady Boo, décrochant une nouvelle clé. La dynamique semblait favorable à l’équipe mixte composée d’anciens candidats et de la candidate anonyme.

Lorsque le moment est venu de deviner le mot mystère qui ouvrirait l’accès à la salle du trésor, les indices proposés étaient les suivants : « cours », « guerre », « Noël » et « sirènes ». Le mot envisagé était « chant ». Peu sûre de son choix, Élodie Gossuin a pris la décision de demander un sacrifice, une mécanique classique dans le jeu qui consiste à envoyer un joueur renoncer pour obtenir un indice supplémentaire. Cependant, c’est Coline, la candidate anonym, qui a été poussée à se désigner elle-même pour ce sacrifice. Ce geste a été perçu par beaucoup comme une décision polémique, Élodie Gossuin, forte de sa longue expérience sur le fort, choisissant finalement de préserver sa place au détriment de la jeune candidate.

Cette séquence a été vivement commentée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont critiqué Élodie Gossuin, estimant que l’ancienne reine de beauté aurait pu céder sa place afin de laisser la candidate anonyme bénéficier du moment exceptionnel d’accéder à la salle du trésor, un rêve pour tous les fans du jeu. Des messages tels que « Élodie Gossuin est sans cœur » ou encore « elle a sacrifié une téléspectatrice pour aller elle-même au trésor alors qu’elle a déjà eu cette chance 14 fois » ont circulé largement sur Twitter. Le choix d’Élodie Gossuin a ainsi réveillé les débats autour de la règle des sacrifices et de l’équilibre entre participants réguliers et invités.