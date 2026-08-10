Cyril Hanouna annonce son retour en mode combat avec des gants de boxe

Cyril Hanouna s’apprête à retrouver son public avec la nouvelle saison de son émission Tout beau tout n9uf, prévue pour le 31 août prochain sur W9. Après une première saison couronnée de succès et marquée par un changement de chaîne, l’animateur prépare un retour spectaculaire, intégrant un concept inédit mêlant boxe et robots. Ce mélange original marque une volonté claire de dynamiser son programme, promettant aux téléspectateurs un show robuste et innovant pour cette rentrée télévisée.

Ancien pilier de la chaîne C8 avec le célèbre Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a rejoint le groupe M6 en septembre dernier, emmenant avec lui plusieurs chroniqueurs fidèles. Son émission a connu une transformation majeure avec le nouveau titre Tout beau tout n9uf, qui s’est rapidement imposée comme un programme de divertissement apprécié. Cet été, Hananou et son équipe ont pris une pause bien méritée, le temps de préparer un retour dans des conditions inédites, à commencer par le retour d’anciens visages comme Agathe Auproux et Jean-Luc Lemoine, renforçant ainsi la familiarité et la richesse des débats au sein de l’émission.

Pour ce second volet, Cyril Hanouna innove encore en s’appropriant une thématique sportive et technologique. La star médiatique s’est illustrée sur les réseaux sociaux en partageant des extraits de ses entraînements physiques, notamment des séances de boxe, de course, de méditation et même de corde à sauter, évoquant une préparation à la manière d’un combattant aguerri. Lors d’une vidéo publiée sur la plateforme X, il s’est affiché prêt pour un combat singulier contre un “grand robot”, un teaser qui a suscité la curiosité et les attentes de ses fans.

Un concept mêlant boxe et robots pour un spectacle inédit

Le retour de Tout beau tout n9uf s’annonce sous le signe du spectaculaire. L’intégration de combats opposant Cyril Hanouna à des robots humanoïdes est un clin d’œil audacieux à la fois aux avancées technologiques et à la popularité des shows mêlant performances physiques et innovation.

Ce n’est pas la première fois que l’animateur s’engage dans cette voie : en juin dernier, il avait déjà affronté deux robots créés par Innov8 Group dans un duel de boxe qui avait beaucoup fait parler. Toutefois, à cette occasion, Stéphane Bohbot, concepteur des robots, avait précisé que ces derniers n’étaient pas configurés à pleine puissance, ce qui laisse présager un véritable défi pour cette nouvelle saison. Les robots, réclamant une revanche, devraient désormais offrir une expérience bien plus musclée et immersive, renforçant ainsi la dimension événementielle de l’émission.

Le choix de la boxe, sport très visuel et parfois spectaculaire, alliée à la performance robotique, illustre la volonté de Cyril Hanouna de repousser les limites du divertissement télévisuel traditionnel. Ce mélange inédit vise à capter un public élargi, avide de nouveautés et de sensations fortes, tout en conservant l’esprit convivial et interactif de ses émissions précédentes.

Le rendez-vous est fixé au 31 août sur W9, date de la rentrée officielle de Tout beau tout n9uf. Ce lancement sera suivi avec attention par les amateurs de télévision et les fans de l’animateur, qui espèrent retrouver le mélange d’humour, de débats et d’excentricités propre au style Hanouna, cette fois amplifié par la dimension technologique et sportive introduite dans le programme.