Émilie Tran Nguyen écartée de C à Vous après sa garde à vue, Camille Vigogne Le Coat rejoint l’émission

L’émission emblématique de France 5, C à Vous , prépare une rentrée 2024 placée sous le signe du renouveau avec plusieurs remaniements majeurs au sein de son équipe. Après le départ d’Émilie Tran Nguyen, qui occupait une place importante dans le dispositif, de nouvelles figures vont apparaître à l’antenne tandis que certains chroniqueurs conserveront leur présence autour de la table. La production annonce donc un dispositif renouvelé tant en semaine que durant les éditions du week-end, s’inscrivant dans une volonté d’adaptation à l’actualité et d’évolution de la dynamique du talk-show quotidien.

Depuis son lancement en septembre 2009, C à Vous est un rendez-vous populaire et attendu qui mêle informations, débats et convivialité autour d’un repas. Ce programme présenté par Anne-Élisabeth Lemoine aborde chaque jour l’actualité politique, sociale et culturelle avec une équipe de chroniqueurs experts. Cette émission quotidienne bénéficie d’une forte notoriété auprès des téléspectateurs français, ce qui rend chaque changement particulièrement scruté dans le milieu audiovisuel.

Pour cette nouvelle saison, le départ d’Émilie Tran Nguyen marque un tournant important. Selon les révélations du Figaro, la journaliste a récemment été placée en garde à vue dans le cadre d’une affaire d’usage de stupéfiants, ce qui a conduit à son retrait provisoire de ses rendez-vous habituels sur France 5. Son absence se traduira par une réorganisation forte de l’équipe, avec l’arrivée prochaine de nouvelles personnalités prêtes à prendre part à l’émission.

Camille Vigogne Le Coat et la réorganisation de l’équipe de C à Vous

Le remplacement d’Émilie Tran Nguyen s’effectuera notamment par l’intégration de Camille Vigogne Le Coat. Cette journaliste, qui s’est déjà distinguée dans l’émission C Politique, rejoint officiellement l’équipe de C à Vous en tant que nouvelle chroniqueuse pendant les émissions du lundi au jeudi. Cette arrivée témoigne de la volonté de la production de consolider les contenus politiques et sociétaux proposés, en profitant de l’expertise de Camille Vigogne Le Coat.

Anne-Élisabeth Lemoine conservera son rôle d’animatrice principale, assurant chaque semaine la direction des débats à la table du talk-show. Par ailleurs, plusieurs rumeurs sont tombées concernant une éventuelle arrivée de cette dernière à Télématin sur France 2, mais elle a finalement choisi de rester fidèle à C à Vous, émission qui a largement contribué à son succès et à sa visibilité.

Le casting des chroniqueurs reste également en grande partie stable. Patrick Cohen et Pierre Lescure seront de nouveau présents, même si ce dernier interviendra plutôt en seconde partie d’émission. Les chroniqueurs Lorrain Sénéchal et Louis Amar garderont également leur place autour de la table. Ce renouvellement équilibré permet à l’émission de garder un ancrage solide tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des téléspectateurs.

Du côté des éditions du week-end, des mouvements plus importants sont attendus. Plusieurs figures comme Yaël Goosz, Paul Larrouturou et Diane Segard devraient quitter le programme. En revanche, Amandine Bégot et Églantine Éméyé conserveront leur présence pour assurer la continuité du rendez-vous dominical ou du samedi. Une nouveauté importante vient renforcer cette déclinaison avec l’arrivée de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique réputée de France Télévisions, qui rejoint l’équipe afin de fournir des analyses pointues sur la campagne présidentielle de 2027, un événement crucial dans le paysage politique français.

La société Mediawan, productrice du programme, a choisi de ne pas commenter officiellement ces évolutions et transitions au sein de l’émission. Ces changements témoignent cependant des adaptations constantes auxquelles font face les émissions quotidiennes d’actualité pour maintenir leur attrait et leur pertinence auprès d’un public toujours plus exigeant.