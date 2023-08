Émeutes au Pakistan : domiciles chrétiens et Églises saccagés, la violence condamnée

- Publicité-

Des émeutes liées à des accusations de blasphème ont entraîné le saccage de plus de 80 domiciles de chrétiens et de 19 églises dans l’est du Pakistan. Les autorités condamnent fermement ces actes de violence, soulignant que de tels événements ne peuvent être justifiés.

Une vague de violence dévastatrice a secoué l’est du Pakistan cette semaine, avec des conséquences tragiques pour la communauté chrétienne du pays. Plus de 80 domiciles appartenant à des chrétiens ont été vandalisés, tandis que 19 églises ont également été la cible de saccages lors d’émeutes liées à des accusations de blasphème. Ces événements ont déclenché une condamnation unanime de la part des autorités locales et nationales, ainsi que de la communauté internationale.

Les émeutes ont plongé les habitants dans la peur et l’incertitude, alors que leurs foyers et lieux de culte ont été détruits ou endommagés. Les accusations de blasphème demeurent extrêmement sensibles au Pakistan et peuvent déclencher des réactions violentes. Les autorités locales ont rapidement condamné ces actes de violence et ont rappelé que la violence ne pouvait jamais être justifiée, quelle qu’en soit la raison.

Le chef de la police locale de l’État du Pendjab, Usman Anwar, a déclaré que ces événements étaient tragiques et ont eu un impact profond sur la communauté et la société dans son ensemble. Des mesures ont été prises pour rétablir la stabilité et la sécurité, et des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables de ces actes criminels.