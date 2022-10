Embuscade terroriste dans l’Est du Burkina: près d’une vingtaine de soldats tués

Triste revers pour l’armée burkinabé. Un détachement militaire a été pris au dépourvu dans l’Est du pays, par des terroristes. L’attaque a fait au moins 15 morts dans le rang des forces régulières.

« Ce samedi 29 octobre 2022, une unité du détachement militaire de Natiaboani et un groupe de VDP, de retour d’une mission de ravitaillement à Fada, ont été pris à partie par un groupe de terroristes à hauteur de la localité de Kikideni (province du Gourma, région de l’Est) », a annoncé l’armée burkinabé, dans un communiqué publié ce dimanche 30 octobre 2022.

Les combats ont malheureusement coûté la vie à 15 combattants dont 13 militaires et 02 VDP. On enregistre également 04 blessés (03 militaires et 01 VDP) et 11 personnes encore recherchées. Les renforts déployés effectuent actuellement des opérations de ratissage et de recherche dans la zone, selon le communiqué de l’armée.

La situation sécuritaire s’est nettement dégradée au Burkina Faso depuis 2015. Vendredi, alors qu’elles étaient à la recherche d’eau, deux fillettes ont passé de vie à trépas, après que leur charrette a sauté sur un engin explosif improvisé. Les faits se sont déroulés à Thion dans la province de la Gnagna, dans l’est du Burkina Faso.

Jeudi, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Burkina Faso, ont annoncé avoir tué cinq terroristes dans une offensive militaire au centre-nord du pays. Des moyens de communication et de déplacement ont été récupérés par l’armée, qui, selon son communiqué, n’a enregistré aucune perte en vie humaine.