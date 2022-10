Elon Musk licencie Vijaya Gadde, la responsable de la suspension de Donald Trump de Twitter

Vijaya Gadde, responsable des affaires juridiques, de la politique et de la confiance au sein de l’entreprise Twitter, a été licenciée par le milliardaire après son rachat pour 44 milliards de dollars.

Elon Musk a licencié le cadre de Twitter qui avait banni Donald Trump, alors que les spéculations vont bon train sur un éventuel retour de l’ancien président sur la plateforme. Le président à un mandat a été banni par le précédent conseil d’administration de Twitter à la suite de l’insurrection pro-Trump au Capitole américain le 6 janvier 2021 et a été contraint de créer son propre site de médias sociaux, Truth Social.

Vijaya Gadde, la responsable du service juridique, de la politique et de la confiance de l’entreprise, était l’un des cadres supérieurs licenciés par M. Musk jeudi soir, alors qu’il achevait ses 44 milliards de dollars. Il a été rapporté que Mme Gadde a joué un rôle central dans la décision de Twitter de bannir M. Trump, le PDG Jack Dorsey étant en vacances sur une île privée à l’époque.

En plus de son interdiction de Twitter, M. Trump s’est également vu interdire l’utilisation d’Instagram et de Facebook pour ses démentis répétés de l’élection et sa poussée de désinformation. L’émeute meurtrière au Capitole américain a été à l’origine de la mort de plusieurs policiers et a donné lieu à des accusations de complot séditieux pour certains des partisans purs et durs de M. Trump.