Elon Musk : le patron de Tesla et de SpaceX rattrapé par un scandale s£xuel (photo)

L’homme le plus riche du monde, selon un récent rapport, est rattrapé par un scandale s£xuel. Le patron de Tesla et de SpaceX est soupçonné d’avoir eu une liaison, avec la femme d’un ami de longue, en la personne du fondateur de Google, Sergey Brin.

Nicole Shanahan

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, est empêtré dans une affaire de s£xe, apprend-on des médias internationaux. Selon les informations de The Wall Street, le propriétaire de Tesla et de SpaceX a entretenu, l’automne dernier, des rapports s£xuels avec Nicole Shanahan, la femme du puissant fondateur de Google et investisseur de Tesla.

Des « différences irréconciliables »

Le média américain précise que cette liaison a provoqué le divorce, en janvier 2022, de Sergey Brin et de sa femme. Dans son développement, le journal poursuit que les documents judiciaires ont rapporté que les conjoints vaient évoqué, comme raison de leur séparation, des « différences irréconciliables », et les documents ont été soumis, quelques semaines, seulement, après que Brin a eu vent de l’affaire.

D’autres sources concordants ont confié que Sergey Brin a demandé à ses conseillers financiers de vendre ses actifs, détenus par Tesla, des parts, qui s’élèvent à 500 000 dollars et qui ont été investis, en 2008.

D’après des sources, proches du dossier, contactés par le même média, cette situation a envenimé les tensions, entre les deux milliardaires et vieux amis, ces derniers mois.

Le scandale a eu lieu, en décembre 2021, à Art Basel, à Miami, à en croire des révélations du journal. À l’époque, Brin et Shanahan étaient séparés ; toutefois, les deux personnes vivaient, toujours, ensemble, apprend-on, toujours, du The Wall Street Journal. De l’autre côté, ce qui a, peut-être, facilité la survenance de ce scandale, c’est que Musk et sa petite amie, Grimes, s’étaient séparés. Grimes et Musk ont ​​eu deux enfants, dont une fille, née, récemment, par mère porteuse, le même mois de l’affaire.