Elon Musk: le directeur général de Tesla et fondateur de Space X propose de racheter Twitter

Le directeur général de Tesla et fondateur du groupe aérospatial SpaceX se dit prêt à débourser 54,20 dollars par action Twitter. Il assure que ce prix constitue « sa meilleure offre » et qu’elle ne sera pas modifiée.

Twitter n’en finit plus d’être pris dans un tourbillon d’annonces liées à Elon Musk. La dernière en date est la plus forte : le milliardaire a fait une offre de rachat complet du réseau social, pour un montant total évalué à 43 milliards de dollars, d’après Bloomberg.

Le média américain a eu accès à la proposition officiellement déposée le 14 avril 2022 par Elon Musk auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Il propose un rachat au prix de 54,20 dollars l’action. Twitter n’est pas à vendre ; il s’agirait d’une « hostile take-over » en anglais, soit un processus proche de l’offre publique d’achat (OPA) chez nous.

Musk a précisé qu’il s’agissait selon lui de sa « meilleure offre » et son « offre finale ». Il a également souligné que si elle était refusée, il revendrait les parts qu’il a déjà. Selon l’entrepreneur, Twitter ne « pourra pas répondre à sa mission sociétale » si l’entreprise reste cotée en bourse. « Twitter a un énorme potentiel, et je vais le libérer », a-t-il poursuivi.

Elon Musk veut racheter Twitter, qu’il a dans le viseur depuis des mois

Le patron de Tesla et SpaceX a multiplié les prises de contacts et le développement de liens avec l’entreprise ces derniers mois. Lundi 4 avril, tout le monde découvrait qu’Elon Musk avait investi 2,9 milliards de dollars dans Twitter et qu’il était désormais son premier actionnaire (9,2 % des parts).

24h plus tard, Parag Agrawal, le CEO de Twitter, annonçait l’arrivée d’Elon Musk au conseil d’administration du réseau social. Puis, après six jours plus calme en révélations, le milliardaire a finalement indiqué qu’il renonçait à faire partie de ce conseil d’administration, qui lui avait pourtant proposé une chaise parmi ses membres.

