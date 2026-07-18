Elon Musk a relancé publiquement sa nostalgie pour la chanteuse Alizée tout en fustigeant la France et la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur son réseau X, le patron de Tesla et SpaceX a partagé à plusieurs reprises des clips des débuts de l’interprète de « Moi… Lolita » et a opposé cette image de l’esthétique française à ce qu’il considère être des choix artistiques récents « profondément irrespectueux ». Sa prise de position, mêlant admiration culturelle et critique virulente, a de nouveau braqué les projecteurs sur les débats autour de la représentation artistique du pays.

Sur X, Elon Musk n’a pas seulement « liké » des vidéos nostalgiques : il a utilisé sa visibilité pour exprimer une critique nette des spectacles proposés lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux. Il a présenté Alizée comme un étalon d’une certaine élégance française, en contraste avec les tableaux contemporains de la manifestation internationale organisée à Paris.

La cible principale de ses reproches a été la prestation de Philippe Katerine, qui participe au tableau intitulé « Festivité ». Selon les publications reprises par le milliardaire, le chanteur apparaît presque nu et peint en bleu au cours de cette séquence. Elon Musk a qualifié ces choix de mise en scène de marqueurs d’une dérive esthétique et morale, évoquant un profond désaccord avec la direction artistique adoptée pour représenter la France sur la scène mondiale.

Un hommage à Alizée pour mieux critiquer Philippe Katerine

Dans ses messages et partages sur X, Musk oppose explicitement l’image d’Alizée à celle renvoyée par certains numéros de la cérémonie. Il considère l’icône pop des années 2000 comme le reflet d’une élégance « à la française » qu’il juge absente des productions contemporaines présentées lors de l’événement sportif.

Le milliardaire a notamment formulé une critique lapidaire et directe : « Quand un pays possède un talent comme Alizée et préfère montrer au monde des hommes d’âge mûr maquillés », phrase qu’il a diffusée pour illustrer son incompréhension et son rejet des choix esthétiques du spectacle. Cette attaque verbale vise non seulement la mise en scène mais aussi, implicitement, la capacité des organisateurs à incarner selon lui une image nationale cohérente.

En rappelant son intérêt pour les premiers clips d’Alizée, Musk s’appuie sur une posture culturelle personnelle — celle d’un amateur de pop française des années 2000 — pour porter un jugement sur la représentation internationale de la France lors des Jeux. Ses interventions sur X combinent ainsi une dimension nostalgique et une critique politique et culturelle.

Les prises de position publiques d’Elon Musk sur la question artistique s’inscrivent dans une série de commentaires plus larges qu’il adresse régulièrement à la France, mêlant opinions sur la politique, la culture et l’esthétique nationale. Ses messages communiquent une préférence marquée pour une certaine image de la France incarnée, selon lui, par des artistes comme Alizée plutôt que par des numéros plus provocateurs présentés lors de la cérémonie.