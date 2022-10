Elon Musk a pris le contrôle de Twitter et licencie immédiatement ses dirigeants

Le milliardaire Elon Musk a pris le contrôle du réseau social Twitter vendredi. Le nouveau dirigeant a immédiatement licencié le patron Parag Agrawal et deux autres dirigeants.

Elon Musk, propriétaire de Twitter, c’est fait ! Elon Musk a pris le contrôle du réseau social vendredi matin, mettant ainsi fin à une saga à rebondissements démarrée il y a plusieurs mois. C’est par un tweet déclarant que « l’oiseau est libre » que le milliardaire a confirmé l’information, annoncée par plusieurs médias américains. Le patron de Tesla et homme le plus riche au monde aurait déboursé la somme de 44 milliards de dollars.

Aussitôt arrivé, Elon Muski aurait pris pour première décision de licencier le patron Parag Agrawal et deux autres dirigeants, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde, selon des sources anonymes à la chaîne CNBC et du Washington Post. L’information n’a pas été confirmée à l’AFP, Twitter n’ayant pas répondu à la sollicitation. « Merci à Parag Agrawl, à Vijaya Gadde et Ned Segal pour leur contribution collective à Twitter », a ainsi écrit Biz Stone, cofondateur du réseau, saluant leur « talent immense » et leur « humanité ».

La transaction s’est faite au dernier moment, alors qu’Elon Musk avait jusqu’à ce vendredi pour conclure l’acquisition du réseau social, faute de quoi un procès aurait eu lieu en novembre. Il faut dire que le richissime homme d’affaires est engagée dans cette opération depuis fin avril. Son offre d’acquisition à 44 milliards de dollars avait été alors acceptée à contrecœur par Twitter.

Mais Elon Musk avait cherché à rétropédalé début juillet, accusant l’entreprise de lui avoir menti. Mais, le conseil d’administration de la société avait saisi la justice. Finalement, début octobre, à quelques jours de l’ouverture d’un procès que Twitter semblait bien parti pour gagner, Elon Musk avait finalement proposé de conclure la transaction au prix initialement convenu.

Que prévoit de changer Elon Musk ?

Elon Musk, qui se présente comme un ardent défenseur de la liberté d’expression, veut assouplir la modération des contenus. Ainsi, jeudi, il a tenté de les rassurer en affirmant vouloir permettre à toutes les opinions de s’exprimer sur le réseau social, sans pour autant en faire une plateforme « infernale » où tout serait permis. Il est « important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique en ligne où une grande variété d’opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence », a-t-il écrit dans un message spécifiquement adressé aux marques, qui rapportent l’essentiel des revenus de Twitter.

Le patron de Tesla veut également renforcer la lutte contre les spams ainsi que sortir Twitter de la Bourse. Pourtant, au début du mois il avait déclaré lors d’une conférence qu’il était « essentiel » que Tesla soit coté à Wall Street, « parce que si le public n’aime pas ce que fait Tesla, le public peut acheter des actions et voter différemment ».