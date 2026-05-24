Elodie Varlet et Jérémie Poppe se sont mariés, toutes les images de leur mariage à « Plus belle la vie »

Un mariage très attendu a eu lieu le samedi 23 mai en plein cœur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La cérémonie a réuni la famille de la célèbre série télévisée Plus belle la vie pour célébrer l’union d’Elodie Varlet, figure incontournable du feuilleton, avec Jérémie Poppe, son compagnon depuis plus d’une décennie. Cette célébration s’est déroulée lors du festival de Cannes, apportant un souffle de joie dans l’effervescence culturelle de la Côte d’Azur. Le couple, qui s’est rencontré sur le plateau de tournage il y a plusieurs années, a partagé cette étape importante de leur vie avec leurs proches et plusieurs membres du casting de la série emblématique.

Elodie Varlet est connue depuis 2010 pour son rôle dans Plus belle la vie, où elle incarne des personnages qui ont marqué les téléspectateurs. Jérémie Poppe, quant à lui, a également participé à l’intrigue en incarnant le personnage de Romain Blanchard, un jeune homme confronté à l’homophobie. Ce contexte dramatique avait vivement touché les fans de la série. Leur histoire d’amour hors caméra existe désormais depuis de nombreuses années, renforcée par cette union officielle en Provence.

Le mariage a rassemblé un grand nombre de personnalités liées à la série, bien que certains comédiens n’aient pu faire le déplacement. Parmi les invités présents, on note la participation d’actrices majeures telles qu’Anne Décis (Luna), Cécilia Hornus (Blanche), Aurélie Vaneck (Ninon), Flavie Péan (Victoire), Pauline Bression (Emma), Shemss Audat (Vanessa), Roxane Turmel (Sylvia) et Léa François (Barbara). Coté acteurs masculins, David Baiot (Djawad) et Thierry Ragueneau (François) ont aussi assisté à la cérémonie, ce dernier étant aussi l’époux de Cécilia Hornus dans la vie privée. Parmi les absents notables figurent Ambroise Michel, Thibaud Vaneck, Emanuele Giorgi, Éléonore Sarrazin, Laurent Kérusoré, Simon Ehrlacher, Stéphanie Paréja et Coline d’Inca.

Un réseau d’affection et d’histoires sentimentales au sein de Plus belle la vie

La série Plus belle la vie a, au fil des années, favorisé la naissance de nombreuses histoires d’amour entre comédiens. Parmi les couples les plus célèbres, Jean-Charles Chagachbanian et Juliette Chêne, incarnant respectivement Franck et Juliette, sont ensemble depuis près de vingt ans. D’autres anciens protagonistes, comme Emanuele Giorgi, ont eux aussi noué des liens affectifs durables avec des collègues, en l’occurrence la comédienne Cécile Mazéas. Le regretté Marwan Berreni avait également vécu plusieurs liaisons au cours des tournages, tout comme Serge Dupire et Rebecca Hampton ou encore Stéphane Henon et Sacha Tarantovich. Bruce Tessore et Sara Mortensen ont, eux aussi, partagé une histoire, bien qu’ils soient désormais séparés.

La dynamique matrimoniale du casting se poursuit avec Jade Pradin, autre figure actuelle du feuilleton, qui s’apprête à convoler en justes noces. L’actrice, qui interprète Morgane Tanguy dans la nouvelle version de Plus belle la vie diffusée sur TF1, a déjà fêté son enterrement de vie de jeune fille ce week-end. Ces événements illustrent l’importance de la famille professionnelle et personnelle que représente ce feuilleton pour ses acteurs.

D’autres mariages récents ont également marqué la communauté. En 2023, Flavie Péan a épousé Arthur Jugnot, tandis que Pauline Bression s’est unie au comédien Alexis Michalik. Ces unions s’ajoutent à la liste des couples dont les liens se sont consolidés grâce à l’aventure de Plus belle la vie, confirmant le poids culturel et humain du feuilleton sur la vie de ses comédiens.