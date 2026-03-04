Elodie Gossuin visite sa maison familiale après le départ précipité de ses enfants

Elodie Gossuin , sacrée Miss France 2001, a transformé son titre en une carrière médiatique et politique tout en préservant un quotidien familial ancré dans l’Oise. Présente à la télévision et à la radio, ancienne conseillère régionale pendant dix ans et mère de quatre enfants, elle vit dans une maison pensée pour le partage où la vie de famille reste au centre de ses priorités.

Elodie Gossuin, sacrée Miss France 2001, a transformé son titre en une carrière médiatique et politique tout en préservant un quotidien familial ancré dans l’Oise. Présente à la télévision et à la radio, ancienne conseillère régionale pendant dix ans et mère de quatre enfants, elle vit dans une maison pensée pour le partage où la vie de famille reste au centre de ses priorités.

Originaire de Picardie, Elodie Gossuin a entamé sa trajectoire dans les concours locaux : élue Reine du Muguet à Compiègne puis Miss Picardie, elle a ensuite accédé à la couronne nationale en devenant Miss France 2001. Ce parcours, étape par étape, illustre la progression classique des concours régionaux vers la scène nationale et la volonté d’exploiter ce titre pour bâtir une carrière pérenne.

Après son règne, elle s’est investie dans les médias : présentation de Miss Swan, passages sur les ondes de Fun Radio et RFM, et interventions régulières à la télévision. Parallèlement, elle a mené une activité politique en occupant un mandat de conseillère régionale pendant dix ans, montrant un engagement qui a dépassé le seul univers du spectacle.

Elodie Gossuin, une femme comblée

Sur le plan personnel, Elodie Gossuin partage sa vie avec Bertrand Lacherie, rencontré après l’émission Opération Séduction en 2003. Le couple s’est marié en 2006 près de Compiègne. Ils sont parents de quatre enfants, nés de deux grossesses gémellaires : Rose et Jules en 2007, puis Joséphine et Léonard en 2013. Le couple veille à limiter l’exposition médiatique de ses enfants.

La maison familiale, située dans l’Oise, constitue l’écrin de ce quotidien. Pensée pour accueillir une famille de six, elle privilégie une décoration lumineuse et des espaces conviviaux. Interrogée par Femme Actuelle, l’animatrice expliquait : “Je fais tout pour égayer ma maison”, soulignant l’importance d’un intérieur optimiste et chaleureux plutôt que de l’apparat.

À l’extérieur, le grand jardin est présenté comme un espace de jeu et de retrouvailles familiales. Le Journal de la Maison a relevé l’importance de cet espace vert pour renforcer les moments partagés et offrir aux enfants un cadre propice aux activités en plein air.

Ces dernières années, la dynamique familiale a évolué avec le départ des aînés pour leurs études supérieures. Selon un entretien relayé par Closer, Elodie Gossuin a exprimé son émotion face à ce changement : “Je n’arrive pas à m’imaginer comment on va faire pour se reconstruire à quatre”. La situation familiale et l’aménagement de la maison s’inscrivent désormais dans cette nouvelle étape où le foyer retrouve une configuration différente.