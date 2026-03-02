Elodie Gossuin révèle de gros problèmes d’humidité dans sa maison familiale après 17 ans

Entre le 28 février et le 1er mars 2026, Dubaï a connu des heures de forte tension lorsque l’Iran a lancé missiles et drones en riposte à des offensives américano-israéliennes, provoquant une série d’interceptions et des débris ayant notamment touché la façade du Burj Al Arab. Des évacuations ont été ordonnées, l’aéroport a suspendu ses vols et plusieurs personnalités françaises présentes sur place ont partagé leur émotion et leurs démarches pour quitter l’émirat.

Selon les récits publiés, les débris d’un drone intercepté ont déclenché un début d’incendie sur la façade du Burj Al Arab, l’un des symboles de la ville, sans faire de blessés graves. Les sirènes et les détonations ont retenti jusqu’à Palm Jumeirah, plongeant des quartiers touristiques dans une atmosphère comparable, le temps d’une nuit, à une zone de conflit. L’interruption des activités a touché les infrastructures aéroportuaires, provoquant un gel temporaire des arrivées et départs.

Plusieurs visages connus ont témoigné en direct. Vincent Moscato a cherché à rassurer ses abonnés, Agathe Auproux s’est retrouvée bloquée avec des proches et Maeva Ghennam, qui compte environ 2,3 millions d’abonnés, a filmé un projectile en déclarant « Oh mon Dieu, il y a un missile au‑dessus de chez moi » avant d’indiquer que chacun avait pris ses passeports et d’appeler la France à la protection.

Une nuit d’angoisse à Dubaï

Parmi les personnes affectées, Elodie Gossuin a raconté avoir vécu la séquence avec son mari Bertrand Lacherie et leurs enfants, pour un séjour qui devait rester ordinaire. L’ancienne Miss France a décrit avoir vu des « missiles interceptés » et entendu des explosions dans le ciel. Face aux alertes répétées, elle a indiqué : « On a des alertes non‑stop de missiles en cours ». La famille s’est déplacée vers des zones considérées comme moins exposées.

Dans ses messages, Elodie Gossuin a précisé que, parallèlement aux déplacements, elle cherchait des informations sur la reprise des vols et sur les démarches à accomplir auprès du consulat, dans l’espoir de quitter rapidement l’émirat. Ses interventions reflètent la double préoccupation des personnes présentes : la gestion immédiate du risque et l’organisation d’un retour sécurisé.

