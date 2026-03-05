Élodie Gossuin refuse une vie plus luxueuse

Bloquée quelques jours à Dubaï avec son mari et leurs enfants, Élodie Gossuin a raconté sur Instagram des vacances qui se sont transformées en moment d’angoisse, évoquant des missiles et des avions au‑dessus de la ville : « Merci pour votre soutien. Un voyage de 4 jours, ici, c’était le rêve de mes enfants. C’est aujourd’hui un cauchemar. Je pleure, je ne dors pas, nous avons peur », a‑t‑elle écrit, rapporté par TV Magazine.

Bloquée quelques jours à Dubaï avec son mari et leurs enfants, Élodie Gossuin a raconté sur Instagram des vacances qui se sont transformées en moment d’angoisse, évoquant des missiles et des avions au‑dessus de la ville : « Merci pour votre soutien. Un voyage de 4 jours, ici, c’était le rêve de mes enfants. C’est aujourd’hui un cauchemar. Je pleure, je ne dors pas, nous avons peur », a‑t‑elle écrit, rapporté par TV Magazine.

Ses publications, très alarmistes, ont suscité des réactions variées, certains reprochant aux influenceurs installés à Dubaï d’être déconnectés des réalités. Sur le réseau X, la députée européenne Nathalie Loiseau a qualifié ces messages de révélateurs d’une fragilité de certains Français installés à l’étranger, évoquant des « influenceurs de tous calibres mais mal armés pour le monde réel ».

Élodie Gossuin, ancienne Miss France 2001, tient à rappeler qu’elle refuse le « bling » malgré des revenus considérés comme confortables. Sa trajectoire combine politique locale, radio et télévision, et elle se présente publiquement comme attachée à un mode de vie simple pour sa famille.

Salaire d’Élodie Gossuin : ce qu’on sait

Parmi ses activités rémunératrices, Élodie Gossuin a exercé des responsabilités politiques locales en Picardie en tant que conseillère régionale, poste pour lequel elle a évoqué un salaire d’environ 1 900 € brut par mois. Concernant la télévision, elle a indiqué des fourchettes de rémunération par émission situées entre 300 et 2 000 €.

Outre ces revenus récurrents, elle a perçu des cachets ponctuels plus importants pour certaines participations télévisées. Sa présence à la saison 8 de Danse avec les stars a été associée, selon des médias, à un cachet d’environ 80 000 € complété par des primes d’environ 1 500 € par émission. Elle reste toutefois discrète sur les montants exacts de l’ensemble de ses revenus.

Parallèlement à ces activités médiatiques, elle a évoqué une activité radio régulière et la perception de primes liées à diverses émissions, sans entrer dans le détail chiffré de l’ensemble de ses contrats.

Sur le plan du quotidien familial, Élodie Gossuin souligne des choix de consommation modestes. Elle a déclaré ne pas habiller ses enfants chez Baby Dior et préférer des enseignes grand public comme H&M. Elle a chiffré certaines dépenses courantes : environ 150 € de courses par semaine, des repas en restauration de chaîne pour des sorties en famille, et la cantine à 3 € pour les enfants.

Concernant son logement à la campagne, elle a expliqué ignorer précisément le montant de son remboursement mensuel de crédit, en précisant que le terrain avait coûté 100 000 € et que le total des travaux n’était pas connu. Elle a aussi mentionné des frais usuels tels que des péages à 3,70 € et un forfait mobile autour de 90 €.

Sur son rythme de vie, elle a rappelé son ancien emploi du temps sur NRJ, caractérisé par des matinées très tôt, et a résumé ce quotidien par cette formule citée par Closer : « On vit comme des moines. Je me couche seule et je me réveille seule ».