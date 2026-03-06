Élodie Gossuin : la misophonie, ce handicap qui s’accentue avec l’âge

Élodie Gossuin , 45 ans, se dit coincée à Dubaï avec son mari Bertrand Lacherie et leurs quatre enfants après que des frappes et des tirs de missiles ont été signalés dans la région, entraînant la fermeture temporaire de l’espace aérien. Très émue, l’ancienne Miss France a partagé son témoignage sur Instagram, décrivant une atmosphère de peur alors que les défenses aériennes interceptaient des projectiles et que des drones survolaient la zone.

Dans des messages émouvants publiés en story, elle raconte avoir vécu « une journée horrible », précisant qu’elle n’aurait jamais imaginé être confrontée à de tels événements. Selon ses déclarations, la famille a entendu des alertes liées à des interceptions de missiles et a ressenti une forte anxiété liée à l’incertitude des explosions potentielles dans l’environnement immédiat.

La fermeture temporaire de l’espace aérien a empêché de nombreux voyageurs de quitter les Émirats arabes unis. Élodie Gossuin a sollicité l’aide de sa communauté pour obtenir des informations sur une réouverture des liaisons aériennes ou des contacts utiles, comme des services consulaires ou des représentants de l’ambassade de France, afin de regagner la France dès que possible.

À Dubaï avec sa famille, elle mêle récit de l’angoisse et confidences personnelles

Elle précise avoir choisi ce court séjour comme un rêve pour ses enfants — un voyage de quatre jours — et explique que ce qui devait rester un moment familial joyeux s’est transformé en situation anxiogène. Malgré la tension sur place, Élodie Gossuin continue d’évoquer des sujets plus intimes, qu’elle aborde aussi dans son ouvrage récent.

Le 19 février, aux éditions Leduc, elle a publié Miss à nu, un livre dans lequel elle évoque notamment la périménopause. L’animatrice relate avoir perçu ses premiers signes à 42 ans, une expérience personnelle qui l’a poussée à traiter ce thème encore souvent considéré comme tabou. La périménopause, phase de transition précédant la ménopause, se caractérise par des variations hormonales et des symptômes divers qui peuvent apparaître plusieurs années avant l’arrêt définitif des règles.

Parallèlement, Élodie Gossuin a confié souffrir de misophonie, un trouble provoquant une réaction émotionnelle intense face à certains bruits, en particulier les bruits de bouche. Elle explique que cette sensibilité s’est aggravée avec le temps et complique parfois son quotidien familial.

