Élodie Gossuin confirme avoir choisi l’Oise pour offrir à ses enfants un cadre de vie équilibré

Ancienne Miss France, Élodie Gossuin se trouvait à Dubaï avec son mari et leurs quatre enfants lorsque les frappes du 28 février et les représailles qui ont suivi ont transformé leurs vacances en situation de peur et d’incertitude, a-t-elle raconté sur Instagram. Sous les alertes et le bruit des interceptions de missiles, la famille a vécu des moments d’angoisse, alors que la région connaît une escalade après des frappes attribuées aux États-Unis et à Israël contre l’Iran.

Selon ses publications, Élodie Gossuin séjournait à Dubaï avec Bertrand Lacherie et leurs enfants Jules, Rose, Léonard et Joséphine. Elle décrit des scènes de frappes et d’interceptions, ainsi que des engins volants dont l’impact était imprévisible. Les incidents ont touché plusieurs pays du golfe, y compris les Émirats arabes unis, laissant des habitants et des visiteurs sous le coup d’alertes de sécurité et de sirènes.

Dans un message publié le lundi 2 mars, elle confie : “Merci pour votre soutien. Un voyage de quatre jours ici, c’était le rêve de mes enfants. C’est aujourd’hui un cauchemar. Je pleure, je ne dors pas, nous avons peur et vivons sous le bruit assourdissant des missiles.” Elle ajoute toutefois que, malgré la peur, la famille reste soudée : “Nous sommes tous les 6, tout le temps, unis comme jamais.”

“C’est notre repère” : la vie loin des paillettes de l’ancienne Miss France

En dehors de sa vie publique, Élodie Gossuin a fait le choix de s’installer dans l’Oise pour élever ses enfants dans un cadre qu’elle juge plus serein que la vie parisienne. Elle se décrit comme “tradi”, fière de ses racines picardes, et a expliqué en 2019 que ce choix était motivé par la recherche d’un “équilibre pour que les enfants grandissent au calme”.

La famille vit dans un village du Compiégnois, à quelques kilomètres de Compiègne, et considère cette maison comme un point d’ancrage. C’est dans cette région qu’Élodie a débuté sa carrière de miss, d’abord reine du muguet, puis Miss Oise et finalement Miss France 2001. Elle et Bertrand Lacherie se sont mariés le 1er juillet 2006 au château de Pierrefonds.

Leur histoire sentimentale remonte à 2003, évoquée dans des récits où le coup de foudre est mentionné, et le couple a même choisi de se faire tatouer leurs initiales deux semaines après le début de leur relation. Leur demeure familiale, ouverte et lumineuse, sert de “repère” pour les six membres du foyer.

Le terrain sur lequel se trouve la maison a été acquis avec les revenus perçus par Élodie après sa participation à La Ferme Célébrités, une opération qu’elle a présentée comme pragmatique : la mensualité du crédit immobilier équivalait au loyer qu’ils payaient alors. Le grand jardin est aménagé pour les enfants et la famille profite des sites locaux — étangs Saint-Pierre à Vieux-Moulin, la base nautique de Verberie, ainsi que les villes de Chantilly et Senlis — qu’elle cite parmi les atouts de l’Oise.