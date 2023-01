« Elle ne vaut rien … Escroc … Déchet », grosses disputes entre Francis Mvemba et Coco Emilia

L’homme d’affaire congolais Francis Mvemba et son épouse Coco Emilia se sont attaqués par publication interposée en fin de semaine dernière.

Ce n’est plus la lune de miel entre Coco Emilia Francis Mvemba. Les deux tourtereaux qui semblaient avoir opté pour la réconciliation pour l’épanouissement de leur fille se sont copieusement insultés sur les réseaux sociaux. Tout a commencé quand Coco Emilia a tenté d’expliquer à ses fans qu’ils ne se sont pas reconciliés et qu’elle est déjà en couple avec un homme « responsable ».

Une mise au point qui semble avoir choqué Francis Mvemba qui a humilié publiquement Coco Emilia en la traitant de vaut rien. « J’ai pitié pour ce pauvre homme respectable et responsable qui te laisse dormir avec moi tous les soirs depuis mon arrivée à Yaoundé, dis-lui bien tout ce que je te fais pardon. Va dormir coco. Frère, courage, je te laisse Emilia, elle ne vaut rien », a-t-il écrit.

En réponse, l’influenceuse camerounaise traite son ex-chéri d’escroc qui ne représente rien matériellement, physiquement, et moralement dans la société que ce soit en France ou ailleurs.

« La seule trace de lui, c’est l’adresse de sa mère… Je ne vaux rien, mais tu me supplies comme un enfant qui n’a pas mangé depuis des semaines. Et ne t’avise plus de parler de mon mec, car même son orteil, tu ne vaux pas, même dans tes rêves les plus fous. Déchet », a lâché Coco Emilia citée par Afrique sur 7.

Pour rappel, depuis leur séparation et en instance de divorce, le couple a toujours entretenu de bonne relation pour l’épanouissement de leur fille.