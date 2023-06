«Elle m’a vraiment insulté», Aïcha Koné à propos de sa relation avec Affou Keita

La diva ivoirienne de la musique, Aïcha Koné, au cours de son passage sur le plateau de l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Tv Music, a levé un coin de voile sur sa relation avec Affou Keita.

Aïcha Koné, la diva ivoirienne était récemment de passage sur l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Tv Music. Au cours de l’émission, elle s’est prononcée sur la polémique de plagiat autour du titre « Môgô Fariman » de Roseline Layo. Elle a révélé que la vraie créatrice de « Coucou », n’est pas Affou Keita. « Djoman Fanta est la créatrice de Coucou. N’allez pas loin. Il ne faut pas qu’Affou se joue les commandants partout », a laissé entendre Aïcha Koné.

La célébrité ivoirienne a profité du canal pour faire des révélations sur sa relation avec la chanteuse Affou Keita. A l’en croire, le courant ne passe pas entre la chanteuse Affou Keita et elle. Et elle ne serait pas encore prête pour la pardonner. «Je ne peux pas pardonner à Affou Keita, c’est très difficile pour moi. Elle m’a vraiment insultée. Même si elle veut me demander pardon, je ne suis pas prête à lui pardonner », a révélé Aïcha Koné en pleurs.

Elle a aussi ajouté : « On est là, on se connaît, on connaît les dossiers. La base de la musique mandingue, moi on ne peut pas m’apprendre, on regarde parler les gens sur la toile c’est très révoltant. Je suis très contente du prix de Layo parce qu’on voulait l’éteindre déjà. Roseline Layo va comprendre que dans notre métier beaucoup rient avec toi mais ce n’est pas vrai».

