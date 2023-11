« Elle aurait pu m’empoisonner », les révélations d’une ex danseuse de DJ Arafat sur Carmen Sama

- Publicité-

Quatre ans après la mort tragique de DJ Arafat, une de ses anciennes danseuses a fait de troublantes révélations sur sa veuve Carmen Sama dans l’émission People’Emik.

Plus de 4 ans après sa mort, DJ Arafat continue de faire parler de lui à travers ses relations tumultueuses avec les femmes. Après Angéla Lova qui avait annoncé avoir eu un enfant avec le fils de Tina Glamour, c’est une de ses anciennes danseuses, Rita Diesel, devenue artiste-chanteuse, qui a étalé ses mésententes avec la veuve d’Arafat DJ.

Selon Rita, Carmen Sama a toujours pensé qu’elle entretenait des relations amoureuses avec DJ Arafat. La maman de Rafna lui a exprimé ses doutes un jour où l’ex-danseuse avait sollicité son aide. « Quand elle était enceinte, je partais lui payer de la pizza. Et quand elle finissait de manger, elle me donnait le reste et je mangeais. Si elle a pu garder une dent contre moi depuis cette époque, ça veut dire qu’elle aurait pu m’empoisonner gratuitement », a-t-elle expliqué.

Sur le même plateau, Rita Diesel a été confrontée à une photo d’Emma Lohoues. Elle soutient qu’elle aurait voulu qu’Emma Lohoues soit la femme d’Arafat DJ.