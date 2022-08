Eliminatoires CHAN 2023: la liste des Etalons locaux du Burkina contre la Côte d’Ivoire

25 Etalons locaux du Burkina Faso ont été appelés pour la double confrontation face à la Côte d’Ivoire, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2023 qui aura lieu en Algérie.

Il s’agit de l’un des chocs dans la zone Ouest B de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFOA). Le Burkina Faso défie la Côte d’ivoire en double confrontation, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2023. Les Etalons se déplacent chez les Eléphants ce samedi avant de recevoir leur adversaire le 4 septembre à Agadir au Maroc.

Une double confrontation décisive pour les deux équipes dont le vainqueur accèdera directement à la phase finale du tournoi qui aura lieu en Algérie. Pour l’occasion, le sélectionneur national Oscar Barro a fait appel à 25 Etalons. Un groupe composé de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquants. Des joueurs issus pour la plupart des clubs phares du pays dont l’AS Douanes (9 joueurs) et le Rail Club Kadiogo (5 joueurs).

On note notamment la présence de Babayouré Sawadogo du Rail Club Kadiogo, élu meilleur gardien de la saison passée. Meilleur joueur et meilleur buteur de la ligue 1, le championnat local, l’attaquant de l’AS Police, Sie Rodrigue Kam, est également convoqué où il sera sans doute l’arme fatale de cette équipe burkinabé.

La liste du Burkina Faso contre la Côte d’ivoire: