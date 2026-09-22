Éliminatoires CAN 2027 : le meilleur arbitre CAF 2025 dirigera Burkina Faso-Bénin

Le Somalien Omar Abdulkadir Artan, élu meilleur arbitre masculin de la CAF en 2025, dirigera Burkina Faso-Bénin vendredi 25 septembre à 19 h GMT au stade du 4-Août de Ouagadougou. La rencontre ouvre le groupe F des éliminatoires de la CAN 2027 pour les deux sélections.

Artan sera assisté de ses compatriotes Hamza Hagi Abdi et Ali Mohamud Mahad. Abdifatah Saed Saed Mire officiera comme quatrième arbitre. L’Algérien Djamil Ould Ammar a été désigné commissaire du match, tandis que le Nigérien Attama Ibrahim Boureima sera évaluateur des arbitres.

Le directeur de jeu somalien fait partie des arbitres africains les plus en vue. La CAF l’a sacré meilleur arbitre masculin de l’année 2025. En août 2026, il a également dirigé la Supercoupe de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, après une désignation conjointe de l’UEFA et de la CAF.

Le Bénin entamera ainsi sa campagne face au Burkina Faso avant de recevoir la Mauritanie le 29 septembre à Abidjan. Les Guépards ont lancé leur préparation à Cocody lundi 21 septembre, tandis que les Étalons préparent également cette première journée à Ouagadougou.