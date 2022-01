Elections locales au Sénégal: désillusion totale pour Macky Sall, pari gagné pour l’opposant Ousmane Sonko

Les élections locales se sont déroulées dimanche 23 janvier 2022, dans le calme au Sénégal. Au terme du scrutin, la coalition au pouvoir a reconnu sa défaite dans plusieurs villes stratégiques du pays. En revanche, l’opposition se réjouisse d’une victoire qui était nécessaire pour la conquête du fauteuil présidentiel lors de la prochaine élection prévue pour 2024.

Les choses ne se sont pas déroulées comme aurait voulu le président Macky Sall. Le chef de l’Etat sénégalais qui a appelé le peuple a voté dans le calme et la sérénité, a mis les bouchées doubles dans l’espoir de conquérir les plus grandes villes du pays. Mais à l’arrivée, les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs. La coalition Benno Bokk Yakaar du président Macky Sall n’a pas fait son beurre et a reconnu sa défaite dans deux villes stratégiques du pays.

Dans un communiqué, elle a reconnu et accepté sa défaite à Dakar et à Ziguinchor lors du scrutin du dimanche 23 janvier 2022. « La Coalition Benno Bokk Yaakaar félicite l’ensemble de ses candidats, ainsi que ceux de toute les autres coalitions, vainqueurs comme vaincus », indique le communiqué. « Toutefois, notre volonté de conquérir Dakar et Ziguinchor, en particulier, n’a pas été concluante. Ainsi va le jeu démocratique », déplore la Coalition Benno Bokk Yaakaar.

Ousmane Sonko, une victoire et un pas vers le palais présidentiel

L’opposant sénégalais Ousamne Sonko a été élu maire avec 56% à Ziguinchor, la plus grande ville du pays, située au sud du Sénégal, dans la région de Casamance. Cette victoire vient renforcer les efforts et la détermination inébranlable du président des Pastef Les Patriotes qui aspire au fauteuil présidentiel. « Ce vote n’est qu’une formalité, a assuré le natif de Thiès, qui a grandi en Casamance. La victoire est inéluctable. Elle sera nette et sans bavure. ».

La victoire de Ousmane Sonko à Ziguinchor est une étape indispensable pour espérer remporter la présidentielle de 2024. Soulignons que dans la capitale, la liste de l’opposition a été portée par Barthélémy Dias, un proche de Ousmane Sonko.