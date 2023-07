Élections locales 2023 en Côte d’Ivoire : la CEI juge irrecevable 3548 réclamations

- Publicité-

Le samedi 15 juillet 2023, au cours d’une rencontre d’information et d’échanges avec les partis politiques à Abidjan, le président de la CEI, Coulibaly Kuibiert Ibrahime déclare : « La CEI a reçu au total 14 147 réclamations. Sur le total des réclamations reçues, 3548 ont été jugées irrecevables ».

Selon le président de la CEI, 3 548 plaintes n’ont pas été prises en compte soit parce qu’elles ont été déposées tardivement, soit parce que la qualité du plaignant était insuffisante, soit parce que la plainte a été déposée devant la CEI sans preuves.

Poursuivant, M. Coulibaly Kuibiert a expliqué qu’après l’examen de ses institutions, 3 058 candidatures ont été rejetées, 7 541 plaintes ont été reconnues comme justifiées et ont reçu une réponse positive. « Ces réclamations validées et prises en compte systématiquement par la CEI se déclinent à plusieurs niveaux dont 2927 concernent les inscriptions, 3971 concernent des corrections de mentions et 643 radiations. », a-t-il révélé.

À en croire le président de la CEI, les plaignants qui se disaient insatisfaits des décisions de la CEI avaient la possibilité de s’adresser aux tribunaux locaux pour une décision finale. Car dit-il, « ces décisions de justice nous sont opposables et seront prises en compte des qu’elles nous seront notifiées. »