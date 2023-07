Elections législatives en Thaïlande: la CE recommande la suspension du député vainqueur

- Publicité-

La commission électorale de la Thaïlande a recommandé mercredi la suspension du député réformiste Pita Limjaroenrat, qui a remporté les élections législatives, suite à une enquête sur des irrégularités.

Le président de la commission électorale thaïlandaise, Ittiporn Boonprakong, a confirmé mercredi que l’instance avait recommandé la suspension du député réformiste Pita Limjaroenrat, vainqueur des élections législatives, en raison d’une enquête en cours sur des irrégularités présumées. La commission électorale a décidé de transmettre ses conclusions à la Cour constitutionnelle, dans un contexte politique tendu alors que l’Assemblée nationale et le Sénat s’apprêtent à voter pour choisir le nouveau Premier ministre.

Les détails sur les irrégularités présumées n’ont pas été divulgués, mais il est clair que la commission électorale estime qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier la suspension du député réformiste. Cette décision met en lumière les défis auxquels la Thaïlande est confrontée dans son processus démocratique et soulève des questions quant à l’intégrité des élections législatives.

- Publicité-

La suspension recommandée de Pita Limjaroenrat pourrait avoir un impact significatif sur le paysage politique thaïlandais, car il était considéré comme un leader réformiste prometteur et avait obtenu une victoire électorale convaincante. Cela pourrait également avoir des conséquences sur le vote crucial qui doit se tenir à l’Assemblée nationale et au Sénat pour choisir le nouveau Premier ministre, en créant une situation d’incertitude et de tensions politiques accrues.