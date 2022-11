Elections législatives de 2023 au Bénin: Iréné Agossa et le RLC ne seront plus de la compétition

Le parti Restaurer La Confiance (RLC) ne sera plus sur la ligne de départ des élections législatives du 08 Janvier 2023. Après l’échec des négociations avec le parti force cauris pour un Bénin émergent, Iréné Agossa annonce un retrait stratégique de la compétition mais le parti restera actif durant la période électorale.

Parler le même langage et regarder dans la même direction ne sont pas encore le niveau de maturité des forces politiques de l’opposition qui ont toujours échoué dans toutes les initiatives prises depuis 2016 pour unir leur force et faire face au pouvoir en place. Inutile de dire que les négociations en cours entre le parti force cauris pour un Bénin émergent et le parti Restaurer La Confiance ont connu le même sort.

Suite à l’échec des négociations entre ces deux formations politiques, le parti Restaurer La Confiance n’est plus en mesure de participer aux élections législatives du 08 janvier 2022. Le premier responsable du parti l’a confirmé lors d’une interview accordée au quotidien « Le Matinal ».

« Le parti restaurer la confiance va observer un retrait stratégique au cours de ces élections. Rlc ne participera donc pas aux Législatives en tant que parti politique à ces élections mais participera de façon active à la campagne aux côtés des forces qui seront dans la logique de la recomposition de la classe politique nationale« , a indiqué Iréné Agossa après son retrait des négociations avec la FCBE.

Le parti politique de l’ancien directeur général de l’ex SONACOP compte gagner sur le terrain du regroupement des forces politiques de l’opposition même s’il a échoué sur le terrain de regroupement des partis politiques ayant une vision contraire au pouvoir en place. « Nous pensons qu’avec le peuple, nous aurons cette victoire pour la reconstruction de notre pays. N’oubliez pas que nous sommes à la fin d’un cycle institutionnel comme l’a précisé notre communiqué », a indiqué l’ex colistier de Corentin Cohoué.

Le chef de fil de l’opposition croit qu’il est dans une situation éternelle…

Le président du parti RLC ne prend pas pour un camouflet l’échec des négociations entre sa formation politique et le parti force cauris pour un Bénin émergent. Pour Iréné Agossa? cela aurait été le cas s’il n’y avait pas cette dynamique de recomposition et de mutation de la classe politique nationale. » Nous avons compris la leçon de 2021 et c’est pour cette raison que nous ne voulons pas encore l’autre camouflet réel des urnes que nous avons eu en 2021, en 2023. Le camouflet serait que l’opposition soit minoritaire et insignifiante au Parlement. Le camouflet serait que nous allions pour émietter les voix de l’opposition. C’est pour cela que nous restons droits dans nos bottes en disant que nous n’allons pas participer à ces élections pour retrouver ce que nous avons vécu en 2021 et permettre plus tôt aux forces constructives de notre pays, d’être victorieuses au cours de ces élections« , a-t-il insisté.

Sur l’échec des négociations avec le parti de Paul Hounkpè, Iréné Agossa affirme que le chef de fil de l’opposition croit qu’il est dans une situation éternelle. « Il ne sait pas que cette situation l’oblige à réunir les forces de l’opposition pour gagner encore les élections. Il pense que c’est une zone de confort éternel. Il n’a pas pris le temps de se rendre compte de l’enjeu actuel et s’est confiné dans une situation d’un parti d’héritier« , a indiqué Iréné Agossa.