Elections générales au Gabon :plus de 846 000 électeurs attendus aux urnes

Le Gabon se prépare à tenir des élections générales, combinant la présidentielle, les législatives et les municipales, le 26 août prochain. Selon le ministre d’État en charge du ministère de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, plus de 846 000 électeurs sont attendus pour exercer leur droit de vote.

Lors d’une cérémonie de remise officielle du matériel électoral au président du Centre gabonais des élections (CGE), Lambert-Noël Matha a révélé que 846 822 électeurs se rendront aux urnes le 26 août prochain. Parmi eux, 830 729 électeurs résident sur le territoire national tandis que 16 093 sont enregistrés à l’étranger. Ces chiffres marquent une augmentation considérable par rapport à la dernière révision électorale en 2018, qui avait enregistré 688 702 électeurs.

Le ministre d’État a expliqué que cette hausse s’explique en partie par l’inscription de primo-électeurs, c’est-à-dire les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans entre 2019 et 2023. En outre, certains citoyens qui avaient dépassé l’âge de la majorité électorale mais n’avaient jamais été inscrits se sont également enregistrés cette fois-ci, contribuant ainsi à l’augmentation du collège électoral.

La campagne électorale pour l’élection du président de la République gabonaise débutera le 11 août prochain, donnant aux candidats l’occasion de présenter leurs programmes et de solliciter le soutien des électeurs.

Malgré le nombre important de candidats en lice, avec 19 candidatures retenues pour la présidentielle, certains acteurs de la société civile, des sages et même des partis politiques de l’opposition estiment que le processus électoral est mal engagé et ont exprimé leur souhait de voir le scrutin reporté. Cependant, avec plus de 846 000 électeurs prêts à participer au vote, les élections du 26 août promettent d’être un moment crucial dans la vie politique du Gabon. Les citoyens du pays auront ainsi l’occasion de décider de l’avenir de leur nation en élisant leurs dirigeants pour les années à venir.