Élections générales au Bénin: la CENA réagit au non-paiement des agents électoraux

Alors que plusieurs agents ayant travaillé lors des élections du 11 janvier 2026 attendent encore leurs primes, la Commission électorale nationale autonome est sorti du silence. L’institution reconnaît les inquiétudes et annonce que les paiements sont en cours de préparation.

Depuis quelques semaines, des agents électoraux font entendre leur mécontentement. Après avoir participé à l’organisation des élections communales et législatives du 11 janvier 2026, beaucoup disent n’avoir encore rien reçu comme rémunération. Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, les interrogations se multiplient.

Face à cette situation, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a décidé de prendre la parole. Dans une note rendue publique le mercredi 04 février 2026, l’institution chargée des élections a rassuré les agents concernés. Elle explique que le processus de paiement suit toujours son cours et qu’aucun agent ne sera laissé de côté.

Selon la CENA, plusieurs étapes administratives doivent être respectées avant le décaissement des fonds. C’est ce qui expliquerait le retard constaté. En attendant la fin de ces démarches, l’institution invite les agents à garder leur calme et à éviter toute panique.