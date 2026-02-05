Eirik Horneland limogé par l’ASSE et pressenti au banc d’Aberdeen

Récemment renvoyé de l’AS Saint-Étienne, l’entraîneur norvégien âgé de 50 ans se retrouve aujourd’hui sans contrat après le dernier rendez-vous avec les Verts, soldé par une défaite 1-0 à domicile contre Boulogne en Ligue 2. Son départ intervient après un passage qui s’est achevé le week-end dernier et qui marque la fin d’une mission de quatorze mois dans le Forez.

Récemment renvoyé de l’AS Saint-Étienne, l’entraîneur norvégien âgé de 50 ans se retrouve aujourd’hui sans contrat après le dernier rendez-vous avec les Verts, soldé par une défaite 1-0 à domicile contre Boulogne en Ligue 2. Son départ intervient après un passage qui s’est achevé le week-end dernier et qui marque la fin d’une mission de quatorze mois dans le Forez.

Avant son arrivée en France, il avait dirigé des équipes phares de Norvège, dont le SK Brann et Rosenborg. Sous sa conduite, Saint-Étienne occupait la cinquième place au moment de son départ, bilan qui n’a pas suffi à le maintenir en poste.

Plusieurs médias britanniques indiquent qu’il figure en bonne position pour remplacer Jimmy Thelin, évincé il y a quelques semaines à la tête d’Aberdeen. Le club écossais, qui pointe actuellement au septième rang après 24 journées de championnat, a visiblement accéléré sa recherche pour nommer un successeur.

Publicité

Vers un retour rapide sur un banc écossais ?

Le profil de l’entraîneur semble correspondre aux attentes d’Aberdeen : expérience dans des clubs au profil exigeant et capacité à prendre en main des effectifs en mutation. Les discussions entre les représentants du technicien et la direction du club seraient entrées dans une phase avancée, laissant envisager une annonce officielle dans les prochains jours si les négociations aboutissent.

Pour Aberdeen, l’objectif sera de stabiliser les résultats en championnat et de remonter au classement, tandis que le futur coach devra rapidement s’adapter au style et aux ambitions du club. Les supporters seront attentifs aux premières décisions sportives et au système de jeu que pourrait instaurer le nouveau commandant du banc.