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Égypte : un drone frappe le port de Damiette et menace la route gazière vers l’Europe

Un drone a frappé mercredi 29 juillet le port de Damiette, sur la côte méditerranéenne de l’Égypte, provoquant un incendie à bord de deux navires gaziers, a annoncé jeudi le gouvernement égyptien.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Égypte : un drone frappe le port de Damiette et menace la route gazière vers l’Europe
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Une enquête préliminaire a établi que le sinistre avait été provoqué par un drone, selon les autorités, qui n’ont pas précisé dans l’immédiat l’origine de l’appareil ni fourni de bilan sur d’éventuelles victimes ou sur l’ampleur des dégâts.

L’attaque intervient alors que le canal de Suez, par lequel transitent entre 10 et 12 % du commerce maritime mondial, était resté à l’écart des hostilités depuis le début de la guerre entre les Etats-Unis et l’Iran.

Cette voie maritime est devenue une alternative clé pour les exportations énergétiques mondiales, notamment vers l’Europe. L’incident de Damiette fait ainsi peser une menace sur cette nouvelle route gazière, qui permet d’acheminer des cargaisons depuis la Méditerranée et la mer Rouge vers les marchés européens.

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