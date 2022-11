Egypte: près d’une vingtaine d’étudiants blessés dans un accident de route

Au moins 19 étudiants ont été blessés ce mercredi, dans une collision entre un train et un bus transportant des étudiants dans le nord de l’Égypte.

Dans un communiqué ce mercredi, le gouvernorat de Sharkia (Delta du Nil/Nord) a annoncé qu’un accident de circulation a fait plusieurs blessés, tous des étudiants. « L’accident a fait 9 blessés sans faire de morts », a précisé le communiqué sans toutefois donner de plus amples détails sur l’état des étudiants.

Et d’ajouter que « 17 victimes ont été transférées dans deux hôpitaux publics pour recevoir des soins nécessaires ». « Les traces de l’accident ont été éliminées et des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de l’accident », a indiqué la même source, selon l’agence anadolu.

L’Égypte est le théâtre d’accidents ferroviaires sporadiques dus la plupart du temps à la détérioration des trains et du réseau ferroviaire.