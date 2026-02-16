Egypte – Premier League J18 : Ceramica Cleopatra leader, Zamalek et Pyramids en lutte pour la 2e place

La 18e journée du championnat égyptien prend son envol ce lundi 16 février 2026 avec plusieurs rencontres au potentiel décisif pour la hiérarchie du haut de tableau. Parmi les affiches à suivre, Zamalek et Pyramids joueront des coudes pour grimper sur le podium, tandis que Ceramica Cleopatra tentera de préserver son avance en tête.

La 18e journée du championnat égyptien prend son envol ce lundi 16 février 2026 avec plusieurs rencontres au potentiel décisif pour la hiérarchie du haut de tableau. Parmi les affiches à suivre, Zamalek et Pyramids joueront des coudes pour grimper sur le podium, tandis que Ceramica Cleopatra tentera de préserver son avance en tête.

Zamalek SC pointe actuellement au deuxième rang avec 31 unités au compteur. Le club du Caire totalise neuf succès, quatre partages et deux revers, et affiche un bilan offensif de 26 buts inscrits contre 11 encaissés. Pour cette journée, les Blancs reçoivent Haras El Hodood, qui occupe la 16e place avec 14 points après avoir remporté trois matches, concédé cinq nuls et subi huit défaites ; les visiteurs chercheront à créer la surprise au stade.

Pyramids, également crédité de 31 points, peut dépasser Zamalek en cas de succès combiné à un faux pas de son rival. Son palmarès à ce stade est identique en termes de victoires, nuls et défaites (9-4-2), avec 25 réalisations et 12 buts encaissés. De son côté, Ceramica Cleopatra domine le classement avec 35 points : 11 victoires, 2 nuls et 3 défaites, et un total de 25 buts marqués pour 11 reçus, gage d’une régularité que l’équipe cherchera à prolonger pour conserver sa place de leader.

Publicité

Programme de la 18e journée

Lundi 16 février 2026

15h00 GMT : Al Ittihad vs Smouha

15h00 GMT : Modern Sport vs Kahrabaa Ismailia

18h00 GMT : Enppi vs National Bank Egypt

Jeudi 19 février 2026

Publicité

19h30 GMT : Al Ahly vs El Gounah

19h30 GMT : Arab Contractors vs Al Masry

19h30 GMT : Pharco vs Petrojet

Vendredi 20 février 2026

19h30 GMT : Ghazl El Mahallah vs ZED

19h30 GMT : Ismaily vs Wadi Degla

19h30 GMT : Pyramids vs Ceramica Cleopatra

19h30 GMT : Zamalek vs Haras El Hodood