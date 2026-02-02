Égypte : Le passage de Rafah rouvre dans les deux sens, selon un responsable israélien

Un responsable israélien a indiqué que le point de passage de Rafah, qui relie la bande de Gaza à l’Égypte, a été rouvert dans les deux sens pour les personnes vivant dans l’enclave.

Un responsable israélien a indiqué que le point de passage de Rafah, qui relie la bande de Gaza à l’Égypte, a été rouvert dans les deux sens pour les personnes vivant dans l’enclave.

Cette réouverture permet donc aux résidents de quitter ou de regagner Gaza via la frontière égyptienne, après une période d’accès restreint. L’annonce souligne que les mouvements sont désormais possibles dans les deux directions, ce qui contraste avec les fermetures ou les accès limités observés ces derniers temps.

Les modalités exactes — durées, conditions de contrôle ou catégories de personnes concernées — n’ont pas été précisées dans le bref communiqué du responsable israélien, mais l’information marque un changement notable dans la gestion du passage.

Publicité

Conséquences immédiates

Pour les habitants, la possibilité de traverser peut signifier un accès à des soins médicaux, à des contacts familiaux et à des ressources difficiles à obtenir localement. Sur le plan logistique, une circulation bilatérale facilite également les opérations d’aide humanitaire, si les autorités autorisent l’acheminement de matériels. Reste à voir si cette ouverture est temporaire ou s’inscrit dans une décision plus durable, et quelles mesures sanitaires et sécuritaires accompagneront la reprise des déplacements.