Égypte: en pleine conférence, un diplomate saoudien s’effondre et meurt (Vidéo)

Un diplomate saoudien est décédé subitement alors qu’il s’exprimait lors de la conférence arabo-africaine en Égypte. Selon les médias internationaux, il s’agit du diplomate et homme d’affaires saoudien Mohammad Fahad al-Qahtani.

