Égypte : deux militants du Mouvement du 6 avril libérés après des années de détention

Le 6 avril, jour anniversaire du Mouvement du 6‑Avril, les autorités égyptiennes ont libéré deux militants liés à ce collectif pro‑démocratie. Parmi eux figure Sherif al‑Rouby, l’un des fondateurs et ancien porte‑parole du mouvement.

Me Tarek al‑Awady, avocat de plusieurs figures de l’opposition, a accueilli ces remises en liberté comme « un signe positif » pour le respect des droits et des libertés en Égypte, citant notamment le dossier de Sherif al‑Rouby.

Sherif al‑Rouby a connu une trajectoire judiciaire mouvementée ces dernières années : arrêté pour la première fois en 2016, il a été placé sous diverses mesures de détention et n’a connu que de courtes périodes de liberté. Sa sortie en 2022, permise après la réactivation de la commission des grâces par le président, n’a duré que quelques semaines avant une nouvelle incarcération.

L’autre personne relâchée, Nermin Hussein, avait été interpellée en 2020 après des publications en ligne critiquant la gestion de la pandémie de Covid‑19 par les autorités égyptiennes.

Genèse et parcours du Mouvement du 6‑Avril

Le nom du mouvement renvoie à une révolte ouvrière lancée à Mahalla le 6 avril 2008. Très actif pendant le printemps arabe de 2011, le collectif a participé aux mobilisations qui ont abouti à la chute de Hosni Moubarak. Par la suite, ses positions se sont opposées tant aux politiques de Mohamed Morsi qu’à celles d’Abdel Fattah al‑Sissi, arrivé au pouvoir après le renversement de 2013.

En 2014, un tribunal du Caire avait interdit le Mouvement du 6‑Avril, l’accusant notamment de diffamation et de liens avec des entités étrangères, une décision qui a fortement réduit son champ d’action et fragilisé ses membres face aux poursuites judiciaires.