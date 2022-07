EdF: Zidane futur sélectionneur? Le président de la FFF se prononce

Pour Télématin, le président de la FFF, Noël Le Graët, a évoqué la possibilité de voir Zinedine Zidane prendre les rênes de l’équipe de France après la coupe du monde 2022.

Annoncé proche du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, Zinedine Zidane a finalement refusé de prendre les rênes du club parisien. L’ancien coach du Real Madrid avait déclaré dans un entretien qu’il était prêt pour prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France à n’importe quel moment. Mais pour le président de la Fédération française de football, Noel Le Graet, cette possibilité n’est pas encore envisagée.

« Zidane, je le connais bien mais pour le moment, vous savez mon attachement à Didier Deschamps. Il dit ‘si la place est libre’ donc il ne veut pas lui piquer. Je n’ai jamais abordé le sujet avec Zidane, ce n’est pas correct. Je m’entends parfaitement bien avec Didier, on vit une aventure peu commune, ça fait dix ans qu’on travaille ensemble. Dix ans d’amitié et dix ans de bons résultats. On ne sait pas« , a expliqué le patron de la FFF.

Le patron du football français a ensuite ajouté: « Pour l’envie, je vais recevoir Didier dans les jours qui viennent à Guingamp pour bavarder et voir dans quel état d’esprit il est. On ne peut pas décider comme ça, ça sera aprèsa la Coupe du monde. Pour le prochain sélectionneur, ça sera au prochain président de la FFF de décider. Je ne peux pas décider« , a rajouté « NLG ». Les supporters français devront donc attendre encore quelques mois avant de savoir si Zinedine Zidane sera ou non le nouveau sélectionneur de la France.