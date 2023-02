EdF: Raphaël Varane donne les raisons de sa retraite internationale

Dans une interview accordée à Canal + et qui sera diffusée ce dimanche, Raphaël Varane est revenu sur sa retraite internationale, qu’il a annoncée jeudi dernier.

A 29 ans, Raphaël Varane a annoncé sa retraite internationale il y a quelques jours déjà. « Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. À chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale », a expliqué le défenseur de Manchester United dans un post sur son compte Instagram jeudi dernier.

Un choix qui a surpris beaucoup d’acteurs du football français, mais également les supporters des Bleus, et qui a été motivé par le calendrier surchargé auquel doivent perpétuellement faire face les joueurs. « J’ai tout donné, physiquement et psychologiquement », a ainsi expliqué Varane, dans une interview accordée à Canal + et qui sera diffusée ce dimanche.

L’ancien défenseur du Real Madrid a ensuite poursuivi les justifications sur ce choix mûrement réfléchi: « Mais le très haut niveau, c’est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s’arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j’ai l’impression un peu d’étouffer et que le joueur est en train de bouffer l’homme. »

Le champion du monde 2018, aux 93 sélections avec les Bleus, a marqué de son empreinte indélébile l’histoire de l’équipe de France. En tant que vice-capitaine, il était considéré comme le successeur évident d’Hugo Lloris, qui a également pris récemment sa retraite internationale, laissant le brassard de capitaine sans propriétaire.