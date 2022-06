EdF : « On a eu tellement d’occasions », Deschamps réagit au nul contre l’Autriche

A l’occasion de la troisième journée de la Ligue des Nations, la France a concédé un nouveau nul cette fois-ci sur le terrain de l’Autriche (1-1). Face à la presse après la rencontre, le sélectionneur français Didier Deschamps a regretté toutes les occasions manquées par ses joueurs.

Décidément, cette édition de la Ligue des Nations ne réussit pas à la France. Après sa défaite à domicile contre le Danemark (2-1) lors de la première journée et le nul frustrant concédé contre la Croatie, la France a encore livré une contre-performance ce vendredi. En déplacement sur la pelouse de l’Autriche pour la troisieme journée, les Bleus ont été contraints au partage des points (1-1).

Au micro de TF1 après la rencontre, le sélectionneur français Didier Deschamps a livré son analyse du match. Le champion du monde 1998 a notamment regretté toutes les occasions manquées par ses poulains.

«On a eu tellement d’occasions… on a été menés, mais on est revenus. Nous avons eu la mainmise sur le match, mais on n’a pas eu l’efficacité. On a eu beaucoup d’occasions, mais après il y a toujours le gardien, une jambe, une barre… c’est dommage que les joueurs ne soient pas récompensés par rapport à ce qu’on a fait de bien.

Je ne suis pas inquiet, ce ne sont pas les résultats que l’on espérait. Je compose avec des pépins, de la fatigue. Nous, on est beaucoup touchés et on n’est pas au maximum de notre fraîcheur. Mais cela permet de donner du temps de jeu à certains et d’avoir des réponses supplémentaires par rapport à ce qui nous attend», a-t-il expliqué.

La suite de la compétition s’annonce compliquée pour la France. Les Bleus doivent absolument s’imposer contre la Croatie le 13 juin prochain, pour ne pas dire adieu à toutes leurs chances de se qualifier pour un nouveau Final Four de la Ligue des Nations.