EdF : la réaction de Didier Deschamps après le nul contre la Croatie

L’équipe de France a été tenue en échec par la Croatie (1-1) ce lundi, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Un résultat pas satisfaisant pour le sélectionneur Didier Deschamps.

Quelques jours après sa défaite à domicile contre le Danemark (1-2), la France était à nouveau sur le pont pour la deuxième journée de la Ligue des Nations. En déplacement sur le terrain de la Croatie, les Bleus ont été contraints au partage des points, score final 1-1. Un résultat qui ne satisfait pas le sélectionneur français Didier Deschamps, qui rappelle tout de même que c’est le contexte qui l’a obligé à remanier son équipe.

« On a fait de bonnes choses en tenant compte de tous les changements, on aurait pu en mettre un deuxième. C’était relativement cohérent par rapport à l’utilisation du ballon. Le résultat ne me satisfait pas complètement, mais ça permet de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs, c’est bien avec ce qui nous attend en fin d’année. Mais avec des matches aussi rapprochés, j’étais obligé de faire beaucoup de changements », a-t-il déclaré au micro de M6 à l’issue du match.

La France, tenante du titre, connaît des débuts compliqués dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations, avec 1 défaite et 1 nul en deux matchs. Mais les Bleus auront l’occasion de se relancer contre l’Autriche le vendredi prochain à l’occasion de la troisième journée de cette compétition.