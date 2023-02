EdF: Didier Deschamps rend hommage à Raphaël Varane

Dans un communiqué de la Fédération française de football, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a rendu hommage à Raphaël Varane, qui a annoncé sa retraite internationale ce jeudi.

La nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe ce jeudi. A 29 ans, Raphaël Varane a annoncé sa retraite internationale. “Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale. Enfant, je me rappelle avoir suivi France 98, cette équipe, ces joueurs qui nous ont fait vivre des émotions indescriptibles. Je rêvais de faire comme nos héros et, 20 ans après, j’ai vécu l’une des plus belles expériences de ma vie, de celles qui m’ont rendu vraiment fier. On a ramené la Coupe à la maison !! Je ne l’oublierai jamais”, a écrit le défenseur de Manchester United sur Instagram pour expliquer sa décision.

Dans la foulée de cette annonce, son désormais ex sélectionneur Didier Deschamps lui a rendu hommage dans un communiqué transmis par la Fédération française de football. “Raphaël m’a appelé il y a quelques jours pour m’expliquer qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. C’est un garçon intelligent, qui sait prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre avant de trancher. Sans entrer dans le détail de notre échange, Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure avec l’Équipe de France”, a d’abord déclaré le technicien français, avant de saluer le caractère de l’ancien défenseur de Manchester United tout au long de son parcours avec les Bleus.

“Après Blaise Matuidi, Steve Mandanda et Hugo Lloris, Raphaël est le quatrième champion du monde 2018 à prendre sa retraite internationale. Alors que nos chemins se séparent, je voulais saluer son honnêteté, son engagement sans faille pour le maillot bleu. Raphaël a joué un rôle central sur et en dehors du terrain durant la dernière décennie. J’ai pris énormément de plaisir à être son entraîneur et je sais que c’est aussi le cas pour l’ensemble de mon staff. Je lui souhaite le meilleur épanouissement et le meilleur bonheur possibles”.

Raphaël Varane a joué pour la première fois en équipe de France le 22 mars 2013 lors du match de qualification pour le Mondial 2014 contre la Géorgie. Il a passé près de dix ans en sélection et a totalisé 93 sélections. Son plus grand accomplissement avec l’équipe de France est la victoire de la Coupe du Monde 2018, remportée en finale contre la Croatie.