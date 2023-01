EdF: Didier Deschamps réagit à la retraite internationale d’Hugo Lloris

Dans des propos relayés par Footmercato, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a rendu hommage à Hugo Lloris, qui a annoncé sa retraite internationale ce lundi.

«Je préfère sortir en étant au plus haut que d’attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop”, c’est en partie avec ses lots qu’ Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale ce lundi, dans les colonnes de l’Equipe. Une décision prise également par « choix familial » et pour « passer plus de temps avec mon épouse et mes enfants« . Quelques instants après cette annonce, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a réagi à la nouvelle.

«Hugo a décidé de se retirer alors qu’il est encore au sommet de son art. Il m’a fait part de sa réflexion et sa décision il y a quelques jours. Je dois, nous devons, respecter sa décision même s’il avait encore toute sa place dans notre équipe, comme il l’a démontré lors de la dernière Coupe du Monde, à Doha. Un très grand serviteur de l’équipe de France tire sa révérence et je veux saluer son parcours exceptionnel» a notamment salué le technicien français.

Didier Deschamps a ensuite rappelé le palmarès d’Hugo Lloris avec les Bleus. «au-delà de tous les records que son talent et son professionnalisme lui ont permis de battre, au-delà du rôle essentiel qui a été le sien dans nos plus belles conquêtes, la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations 2019, dans nos plus beaux parcours, la finale de l’Euro 2016 et celle de la Coupe du Monde 2022, Hugo est une personne remarquable sur le plan humain. Il était capitaine quand je suis devenu sélectionneur en 2012, je lui ai maintenu le brassard et je n’ai jamais eu à le regretter, bien au contraire.

Hugo a une très haute idée de l’équipe de France, il a toujours été tourné vers le collectif, il a toujours mis le collectif en avant, parfois même à son détriment. Ce fut un bonheur et un honneur pour moi d’être son entraîneur. Je souhaite à tous les entraîneurs d’avoir des joueurs comme lui à diriger. Hugo a tout mon respect et ma gratitude. Je lui souhaite d’être heureux. Un grand merci Hugo pour avoir si bien représenté ton pays.» Clairement, une grande page de l’équipe de France se tourne.