EdF: à 29 ans, Raphaël Varane va prendre sa retraite internationale

D’après les informations du quotidien Le Parisien ce jeudi, l’international français Raphaël Varane va prendre sa retraite internationale, à 29 ans seulement.

C’est la grosse bombe du jour. Alors qu’il vient de disputer la Coupe du monde 2022 avec la France et qu’il reste indiscutable dans le dispositif de Didier Deschamps, le défenseur Raphaël Varane va arrêter la sélection. C’est le quotidien Le Parisien qui a annoncé la nouvelle ce jeudi. Le principal intéressé devrait officialisé sous peu.

Une décision qui peut surprendre, forcément, puisque le Red Devil n’a même pas encore fêté ses 30 ans. D’après Le Parisien, Varane a mûrement réfléchi avant de prendre sa décision. Toujours selon la même source, Il serait ainsi fatigué, mentalement et physiquement, et voudrait avoir plus de repos, mais aussi du temps libre pour profiter de sa famille.

La finale perdue aux tirs au but contre l’Argentine au Qatar, aura donc été le dernier match de Varane avec les Bleus. Il va ainsi s’arrêter après avoir porté le maillot de la France à 93 reprises et remporté une Coupe du monde (2018) et une Ligue des nation.

Son départ annoncé est plus ou moins couvert par les jeunes qui pousse déjà pour une place de titulaire. Le média indique d’ailleurs qu’il a senti un fossé générationnel entre sa génération et celle des plus jeunes.