Ecureuils du Bénin: Stéphane Sessegnon n’exclut pas un retour en équipe nationale

Dans une longue interview accordée à RFI, Stéphane Sessegnon s’est prononcé sur son premier match avec sa nouvelle équipe de Sirens FC. Et l’ancien capitaine des Ecureuils du Bénin en a profité pour évoquer son probable retour en équipe nationale.

Nouveau joueur de Sirens FC, Stéphane Sessegnon a disputé la semaine dernière son premier match avec le club malte. Entrée en jeu lors des 30 dernières minutes, l’attaquant de 38 ans a aidé à sa manière sa nouvelle formation à arracher le point du nul face à Vallette (0-0) en 3è journée de Premier League.

Dans une longue interview accordée dimanche à RFI, le Béninois a exprimé sa satisfaction et sa joie de retrouver à nouveau les pelouses après son court passage à Göçmenköy İYSK en Chypre du Nord. « Un sentiment de joie parce que ne pas faire ce qu’on aime depuis pendant presque deux ans, ça n’a pas été facile. Donc, le fait d’avoir aujourd’hui la chance encore de pouvoir refouler la pelouse tous les week-ends pour pouvoir jouer les matchs, je suis fier, je suis content », a confié Sessegnon qui était à deux doigts de raccrocher les crampons mais « la motivation m’est revenue », a-t-il dit.

Avec désormais son statut de joueur en activité, « Diego pourri » pourrait être appelé en sélection nationale. Ce que n’exclut pas l’ex-capitaine des Ecureuils même si sa priorité reste son club de Sirens. « C’est clair que l’équipe nationale a été…un élément déclencheur dans ma décision de

reprendre le foot, de me remotiver. S’il y a lieu d’avoir encore l’opportunité de rejouer en équipe nationale, ça sera toujours un grand plaisir pour moi », a-t-il ajouté.

Zéro point au compteur, le Bénin est dernier de sa poule après ses deux défaites-contre le Sénégal (1-3) et face au Mozambique (0-1)-lors des deux premières journées. Une situation qui compromet les chances de qualifications des Ecureuils à la CAN 2025. Mais pour Sessegnon, il « y a encore la possibilité de pouvoir se qualifier, même si nos chances sont minces ». « J’ai eu la chance d’avoir été aux côtés de l’équipe malgré que j’étais pas en activité. J’étais proche des joueurs et j’ai vu qu’ils ont de l’ambition et je pense qu’on peut se qualifier », a-t-il souligné.

L’ancien buteur du PSG estime que si tout le monde marche dans la même direction, avec le même état d’esprit, le Bénin pourrait gagner ses quatre autres matchs et décrocher son billet pour la phase finale du tournoi africain sans même passer par la case des calculs de dernières minutes.

« (….) Si moi j’ai la chance de revenir en équipe nationale, je donnerai tout comme je l’ai toujours fait. Après, je suis conscient que les choses ne seront pas faciles. Mais l’équipe nationale a besoin de cette qualification après avoir raté la CAN au Cameroun. On en a besoin pour relever notre football parce qu’aujourd’hui, il y a de très bonnes choses qui sont en train d’être faites au niveau local. Avec le ministère des sports et la fédération, on fera tout pour être à cette CAN en Côte d’Ivoire », a-t-il conclu.