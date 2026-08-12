Éclipse solaire : regarder le Soleil sans lunettes peut provoquer des lésions rétiniennes

Ce mercredi 12 août 2026 , une éclipse solaire partielle est observable depuis la France, mais ce spectacle astronomique comporte un risque sérieux pour la santé oculaire : regarder le Soleil sans protection adaptée peut provoquer des lésions rétiniennes irréversibles, expliquent les autorités sanitaires.

Phénomène rare dans l’Hexagone, l’éclipse attire l’attention du public et des professionnels de santé en raison de la vulnérabilité particulière de la rétine face au rayonnement solaire. Le ministère de la Santé rappelle que la rétinopathie solaire peut résulter d’un mélange d’effets thermiques et de réactions photochimiques provoquées par l’intensité et la composition du rayonnement lumineux.

Le danger est d’autant plus sournois que la rétine ne dispose pas de récepteurs de la douleur : une exposition même brève peut endommager la macula sans provoquer de douleur immédiate, laissant le patient ignorer l’ampleur des lésions en train de se produire.

Une brûlure irréversible de la rétine

Les cas d’accidents oculaires liés aux éclipses sont documentés. En France, lors d’une éclipse survenue en 1997, 253 lésions oculaires avaient été recensées, dont 7 personnes devenues malvoyantes des deux yeux, rappelle le bilan historique utilisé par les autorités pour sensibiliser au danger.

La lésion la plus directement associée à une observation solaire sans protection porte un nom : rétinopathie solaire. Les structures optiques de l’œil — cornée, cristallin et humeur aqueuse — focalisent le rayonnement solaire sur une petite zone de la rétine, la macula, responsable de la vision centrale et de la lecture fine.

Exposée à une intensité lumineuse élevée, cette zone peut subir une « brûlure » : destruction de cellules photoréceptrices et altérations du tissu rétinien liées à l’énergie thermique, complétées par des mécanismes photochimiques qui perturbent les molécules cellulaires.

Le caractère insidieux de ces lésions rend leur détection difficile au moment de l’exposition. Les symptômes peuvent n’apparaître que plusieurs heures plus tard, voire le lendemain, ce qui complique l’évaluation immédiate des conséquences après un regard direct vers le Soleil.

Parmi les signes cliniques décrits après une exposition dangereuse figurent la vision floue, une baisse de l’acuité visuelle, l’apparition de taches dans le champ visuel et la déformation des lignes droites. Ces manifestations correspondent à une atteinte de la macula et à une altération de la vision centrale.

Le ministère de la Santé classe la rétinopathie solaire parmi les effets oculaires potentiellement graves de l’exposition au rayonnement solaire et souligne la nécessité d’une information claire sur les moyens de protection adaptés lors d’observations astronomiques.